Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 122,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,35 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihekurse durch die gesunkenen Ölpreise. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sorgten für etwas Beruhigung am Ölmarkt. Zur Verhinderung einer neuen militärischen Eskalation am Persischen Golf hat Irans Präsident den Emir von Katar getroffen. Am Montag waren in Teheran zuvor Vertreter aus Saudi-Arabien, Pakistan und der Türkei mit der iranischen Staatsspitze zusammen gekommen. Eine nachhaltige Entspannung bei den Ölpreise würde auch die Inflationserwartungen dämpfen.

Der Anleihemarkt legt nach Einschätzung der Dekabank eine Verschnaufpause ein. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank und am Donnerstag die der Europäischen Zentralbank an. Zinsänderungen werden dabei nicht erwartet.

Im Blick der Märkte steht die schwierige Lage in Frankreich. Dort ist das Verbrauchervertrauen im Oktober auf den tiefsten Stand seit 2013 gefallen. Die jüngsten Ausschreitungen, die hohe Inflation und die steigende Arbeitslosigkeit verunsichern die Verbraucher. Der französische Anleihemarkt war zuletzt stark unter Druck geraten, auch wenn sich die Lage dort seit Wochenbeginn etwas beruhigt hat./jsl/he

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