Dow Jones Industrial Average® - Flaggenszenario bewahrheitet sich

Unsere jüngste charttechnische Einschätzung zum Dow Jones® scheint sich zu bewahrheiten ( siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. Oktober ). So hat der US-Leitindex die Kernunterstützung aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 50.199 Punkten) und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 50.000 Punkten als Sprungbrett genutzt, um in der Folge den Korrekturtrend der letzten Monate (akt. bei 51.805 Punkten) zu überwinden. Dank dieser Weichenstellung kann die Kursentwicklung seit August letztlich als die jüngst diskutierte, trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Per Saldo dürfte das Aktienbarometer damit wieder an Momentum gewinnen, sodass perspektivisch das bisherige Allzeithoch bei 54.744 Punkten wieder auf die Agenda rückt. Um diese Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, nicht mehr in die angeführte Flaggenformation zurückzufallen. Darüber hinaus bildet die Kreuzunterstützung bei gut 50.000 Punkten einen Rückzugsbereich von strategischer Tragweite. Entsprechend ist diese Haltezone als ultimative Absicherung prädestiniert.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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