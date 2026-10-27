EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro

27.10.2026 / 13:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro Trostberg, 27. Oktober 2026 – Der Vorstand der Alzchem Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten bis zu 125.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 20 Mio. Euro (exkl. Erwerbsnebenkosten) über die Börse zurückzukaufen.

Der Rückkauf erfolgt zu dem Zweck, (i) die erworbenen Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen, (ii) im Rahmen etwaiger weiterer Mitarbeiterbeteiligungsprogramme an Mitarbeiter der Alzchem-Gruppe auszugeben oder (iii) die zurückerworbenen Aktien einzuziehen und auf diese Weise das Grundkapital der Gesellschaft zu reduzieren. Andere gesetzlich zulässige Zwecke sind damit nicht ausgeschlossen.

Der Rückkauf erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Der Rückkauf der Aktien wird erst nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 29. Oktober 2026 und damit nach Ablauf der Closed Period beginnen. Die weiteren Details des Rückkaufs werden unmittelbar vor dessen Beginn gesondert bekanntgegeben.

Ende der Insiderinformation

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon:+498621862888
Fax:+49862186502888
E-Mail:ir@alzchem.com
Internet:www.alzchem.com
ISIN:DE000A41YHG1
WKN:A41YHG
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code:8945004EL7WZK3ERG181
EQS News ID:2423056
Ende der MitteilungEQS News-Service

2423056 27.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alzchem

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen