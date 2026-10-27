EQS-Adhoc: SUSS MicroTec SE : SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr
SUSS MicroTec SE : SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

27.10.2026 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

  • Optimierung des Produktionsnetzwerks soll Skalierbarkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken
  • Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, davon ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026, bringen perspektivisch Kosten- und Effizienzvorteile
  • EBIT-Margen- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst

Garching, 27. Oktober 2026

– Der Vorstand der SUSS MicroTec SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Produktionsaktivitäten in Garching künftig auf die beiden größten Fertigungsstandorte des Unternehmens Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Deutschland) zu konzentrieren. Am Standort Garching sollen künftig keine Anlagen und Module mehr gefertigt werden. Diese Maßnahme geht mit einer Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden einher, die sozialverträglich und im partnerschaftlichen Dialog mit der Arbeitnehmervertretung gestaltet werden soll.

Mit der Produktionsverlagerung verfolgt SUSS das Ziel, Kapazitäten gezielt zu bündeln und die Voraussetzungen für die weitere Skalierung des Geschäfts sowie das erwartete Wachstum der kommenden Jahre zu schaffen. In diesem Zusammenhang erwartet das Unternehmen Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, von denen nach derzeitiger Planung ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026 anfallen, sowie zeitliche Verschiebungen bei der Umsatzrealisierung. Darüber hinaus berücksichtigt die angepasste Prognose die derzeit angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten, die voraussichtlich zu Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2027 führen wird.

Der Umsatz wird nun in einer Spanne von 405 bis 425 Mio. € erwartet (bisher: 425 bis 485 Mio. €). Für die EBIT-Marge wird nun eine Spanne von 5 bis 7% erwartet (bisher: 8 bis 10 %). Die Prognose für die Bruttomarge von 35 bis 37 % bleibt unverändert.

Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM):

Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten Alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Website

https://www.suss.com/de/investor-relations/apm

veröffentlicht

Mitteilende Person

Sabrina Müller

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail:

sabrina.mueller@suss.com

Tel.: +49 160 94989008

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Unternehmen:SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
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