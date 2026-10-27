EQS-Adhoc: SUSS MicroTec SE : SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr
SUSS MicroTec SE : SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
27.10.2026 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
- Optimierung des Produktionsnetzwerks soll Skalierbarkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken
- Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, davon ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026, bringen perspektivisch Kosten- und Effizienzvorteile
- EBIT-Margen- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst
Garching, 27. Oktober 2026
– Der Vorstand der SUSS MicroTec SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Produktionsaktivitäten in Garching künftig auf die beiden größten Fertigungsstandorte des Unternehmens Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Deutschland) zu konzentrieren. Am Standort Garching sollen künftig keine Anlagen und Module mehr gefertigt werden. Diese Maßnahme geht mit einer Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden einher, die sozialverträglich und im partnerschaftlichen Dialog mit der Arbeitnehmervertretung gestaltet werden soll.
Mit der Produktionsverlagerung verfolgt SUSS das Ziel, Kapazitäten gezielt zu bündeln und die Voraussetzungen für die weitere Skalierung des Geschäfts sowie das erwartete Wachstum der kommenden Jahre zu schaffen. In diesem Zusammenhang erwartet das Unternehmen Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, von denen nach derzeitiger Planung ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026 anfallen, sowie zeitliche Verschiebungen bei der Umsatzrealisierung. Darüber hinaus berücksichtigt die angepasste Prognose die derzeit angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten, die voraussichtlich zu Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2027 führen wird.
Der Umsatz wird nun in einer Spanne von 405 bis 425 Mio. € erwartet (bisher: 425 bis 485 Mio. €). Für die EBIT-Marge wird nun eine Spanne von 5 bis 7% erwartet (bisher: 8 bis 10 %). Die Prognose für die Bruttomarge von 35 bis 37 % bleibt unverändert.
Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM):
Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten Alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Website
https://www.suss.com/de/investor-relations/apm
veröffentlicht
Mitteilende Person
Sabrina Müller
Vice President Investor Relations & Communications
E-Mail:
Tel.: +49 160 94989008
Ende der Insiderinformation
27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 32007-306
|Fax:
|+49 (0)89 4444 33420
|E-Mail:
|florian.mangold@suss.com
|Internet:
|www.suss.com
|ISIN:
|DE000A1K0235
|WKN:
|A1K023
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|EQS News ID:
|2422652
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2422652 27.10.2026 CET/CEST