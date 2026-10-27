EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

27.10.2026 / 08:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
LEI Code:529900YRFFGH5AXU4S86
Ende der MitteilungEQS News-Service

2422668 27.10.2026 CET/CEST

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