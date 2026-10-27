EQS-DD: flatexDEGIRO SE: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Interessewahrende Order über den Kauf von 100.000 Aktien am 26. Oktober 2026
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.10.2026 / 13:03 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Förtsch
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|flatexDEGIRO SE
b) LEI
|529900IRBZTADXJB6757
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000FTG1111
b) Art des Geschäfts
|Interessewahrende Order über den Kauf von 100.000 Aktien am 26. Oktober 2026
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|23,4057 EUR
|2.340.570,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|23,4057 EUR
|2.340.570,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107666 27.10.2026 CET/CEST
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