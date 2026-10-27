EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Schmitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

KST Beteiligungs AG

b) LEI

529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161309

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,11 EUR6.660,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,1100 EUR6.660,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KST Beteiligungs AG
Fronäckerstaße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet:www.kst-ag.de
LEI Code:529900D7BWFE3K9KJ964
Ende der MitteilungEQS News-Service

107670 27.10.2026 CET/CEST

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