EQS-DD: Lenzing AG: Georg Kasperkovitz, Erwerb: Im Rahmen derBezugsrechtskapitalerhöhung

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2026 / 10:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Georg
Nachname(n):Kasperkovitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000604555

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Im Rahmen derBezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
8,65 EUR16.362 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
8,6500 EUR16.362,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

23.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

27.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
LEI Code:529900BKFJBI0QRDJH63
Ende der MitteilungEQS News-Service

107672 27.10.2026 CET/CEST

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