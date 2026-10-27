EQS-DD: Smartbroker Holding AG: André Kolbinger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.10.2026 / 09:12 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: André Nachname(n): Kolbinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Smartbroker Holding AG

b) LEI

39120021VUEJYNGL7R59

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2GS609

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,26 EUR 82.600,00 EUR 8,26 EUR 82.600,00 EUR 8,20 EUR 57.400,00 EUR 8,20 EUR 8.956,40 EUR 8,20 EUR 14.743,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,240 EUR 247.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Smartbroker Holding AG Ritterstraße 11 10969 Berlin Deutschland Internet: www.smartbroker-holding.de LEI Code: 39120021VUEJYNGL7R59

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