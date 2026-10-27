EQS-DD: Smartbroker Holding AG: André Kolbinger, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.10.2026 / 09:12 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|André
|Nachname(n):
|Kolbinger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Smartbroker Holding AG
b) LEI
|39120021VUEJYNGL7R59
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GS609
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|8,26 EUR
|82.600,00 EUR
|8,26 EUR
|82.600,00 EUR
|8,20 EUR
|57.400,00 EUR
|8,20 EUR
|8.956,40 EUR
|8,20 EUR
|14.743,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|8,240 EUR
|247.200,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|LEI Code:
|39120021VUEJYNGL7R59
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107662 27.10.2026 CET/CEST