EQS-DD: Smartbroker Holding AG: André Kolbinger, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2026 / 09:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:André
Nachname(n):Kolbinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Smartbroker Holding AG

b) LEI

39120021VUEJYNGL7R59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2GS609

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
8,26 EUR82.600,00 EUR
8,26 EUR82.600,00 EUR
8,20 EUR57.400,00 EUR
8,20 EUR8.956,40 EUR
8,20 EUR14.743,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
8,240 EUR247.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Internet:www.smartbroker-holding.de
LEI Code:39120021VUEJYNGL7R59
Ende der MitteilungEQS News-Service

107662 27.10.2026 CET/CEST

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