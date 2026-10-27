EQS-News: Advanz Pharma und iQone Healthcare Switzerland stärken gemeinsam die Biosimilar-Versorgung in der Schweiz

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Advanz Pharma und iQone Healthcare Switzerland stärken gemeinsam die Biosimilar-Versorgung in der Schweiz



27.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Advanz Pharma und iQone Healthcare Switzerland stärken gemeinsam die Biosimilar-Versorgung in der Schweiz

iQone übernimmt den Vertrieb eines Biosimilars aus dem Advanz Pharma-Portfolio in der Schweiz und erweitert damit gezielt sein Angebot in Rheumatologie und Immunologie

Die strategische Partnerschaft vereint die breiten Biosimilar-Portfolios beider Unternehmen und verbindet die Wachstumsdynamik von Advanz Pharma mit der etablierten Marktpräsenz und Expertise von iQone

Gemeinsames Engagement unterstützt den weiteren Ausbau des Biosimilar-Marktes und stärkt den Zugang zu biologischen Therapien in der Schweiz

Zürich / Versoix (Genf) Schweiz, 27. Oktober 2026 – Advanz Pharma, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf Biosimilars, Spezial- und Krankenhausmedikamente sowie Therapien für seltene Erkrankungen, und iQone Healthcare Switzerland, ein auf Biosimilars spezialisiertes Schweizer Pharmaunternehmen und Teil der Celltrion-Gruppe, geben eine strategische Partnerschaft bekannt, um den Zugang zu Biosimilars in der Schweiz langfristig zu stärken.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt iQone den Vertrieb eines Biosimilars aus dem Portfolio von Advanz Pharma und erweitert damit gezielt sein bestehendes Angebot (aktuell 13 Biosimilars) in den Bereichen Rheumatologie, Gastroenterologie, Onkologie, Dermatologie, Pneumologie sowie seine Position als einer der führenden Biosimilar-Anbieter in der Schweiz.

Für Advanz Pharma ist die Zusammenarbeit ein weiterer Schritt im strategischen Ausbau seines Biosimilar-Geschäfts. Das Unternehmen setzt dabei auf eine breite Pipeline mit derzeit 12 Biosimilars in wichtigen Therapiebereichen. Zwei Biosimilars sind bereits im europäischen Markt verfügbar, ein drittes hat kürzlich die Zulassungsempfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erhalten.

„Wir freuen uns, dass wir mit iQone einen starken und etablierten Partner für den Schweizer Biosimilar-Markt gewonnen haben, der unsere Vision teilt, mehr Patientinnen und Patienten Zugang zu modernen Biologika-Therapien zu ermöglichen“, sagt Dr. Piero Sciotto, Vice President Deutschland, Österreich und Schweiz von Advanz Pharma. „Denn Biosimilars können ihr Potenzial für ein nachhaltig finanzierbares Gesundheitssystem nur dann entfalten, wenn sie erfolgreich in der Versorgung ankommen. Dafür braucht es das Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen: wissenschaftliche Expertise, nachhaltige Produktionsstrukturen in Europa und stabile Lieferketten, internationale Kommerzialisierung sowie ein tiefes Verständnis für lokale Märkte. Neben unseren eigenen Vermarktungsstrukturen setzen wir deshalb in ausgewählten Märkten gezielt auf lokale Partnerschaften, die unser wachsendes Portfolio um zusätzliche Marktkenntnis und etablierte Netzwerke ergänzen.“

Michele Genini, General Manager von iQone Healthcare Switzerland, ergänzt: „Biosimilars spielen eine zunehmend wichtige Rolle für ein leistungsfähiges und nachhaltiges Gesundheitswesen in der Schweiz. Unser Ziel ist es, den Zugang zu diesen hochwertigen Produkten für Patientinnen und Patienten kontinuier-lich zu verbessern. Durch die Partnerschaft mit Advanz Pharma ergänzen wir unser Angebot im Schweizer Markt um ein weiteres starkes Produkt. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Einführung und Vermark-tung von Biosimilars sowie umfassender Kenntnis des Schweizer Gesundheitsmarktes können wir Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitseinrichtungen zusätzliche Therapieoptionen in wichtigen Indikationen anbieten.“

Biosimilars gewinnen in der Schweiz an Bedeutung

Biologische Arzneimittel spielen in vielen Therapiegebieten eine wichtige Rolle. Gleichzeitig stehen Gesundheitssysteme vor steigenden Kosten. Biosimilars können nach Ablauf regulatorischer Schutzrechte zur Erweiterung des Wettbewerbs bei biologischen Arzneimitteln beitragen.

Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit lag die Substitutionsrate im biosimilarfähigen Markt in der Schweiz 2024 bei 36,4 %. Das BAG sieht die Förderung von Generika und Biosimilars als Bestandteil der Maßnahmen zur Kostendämpfung im Arzneimittelbereich.[1]

Auch aktuelle Marktanalysen verweisen auf das wirtschaftliche Potenzial von Biosimilars. Der Helsana-Arzneimittelreport 2025 beziffert die geschätzten Einsparungen durch Reformen zur Förderung von Generika und Biosimilars im Jahr 2024 auf rund 76 Millionen Franken, davon rund 50 Millionen Franken im Bereich Biosimilars.[2]

Über Advanz Pharma

Advanz Pharma ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf Biosimilars, Spezial- und Krankenhausmedikamenten sowie Therapien für seltene Erkrankungen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist London, Großbritannien, der Deutschlandsitz befindet sich in München, die Schweizer Niederlassung in Zürich. Advanz Pharma ist derzeit in mehr als 90 Ländern weltweit vertreten und verfügt über eigene Vertriebsniederlassungen in mehr als 20 Ländern – u.a. in Europa, den USA, Kanada und Australien – ein Kompetenzzentrum in Mumbai, Indien, sowie ein etabliertes globales Netzwerk von Vertriebs- und Vermarktungspartnern. Das Produktportfolio und die Pipeline von Advanz Pharma umfassen innovative Arzneimittel, Biosimilars und Spezialgenerika sowie Originalpräparate. Sie decken ein breites Spektrum an Therapiegebieten ab, wie Hepatologie, Rheumatologie, Gastroenterologie, Antiinfektiva, Intensivmedizin, Endokrinologie, Onkologie, ZNS und generell Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen. Ziel des Unternehmens ist es, ein Partner erster Wahl für die Vermarktung von Biosimilars, Spezialpharmazeutika, Krankenhausmedikamenten und Therapeutika für seltene Erkrankungen in Europa, Kanada und Australien zu sein.

Über iQone Healthcare Switzerland

iQone Healthcare Switzerland ist ein in der Schweiz ansässiges Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung von Biosimilars spezialisiert hat. Durch langjährige Kooperationen mit globalen Pharmaentwicklern wie Celltrion bietet iQone ein wachsendes Portfolio führender Biosimilars und innovativer Therapien für medizinische Fachkräfte und Institutionen in der Schweiz. Kürzlich wurde iQone Healthcare Switzerland von Celltrion übernommen und ist seither eine alleinige Tochtergesellschaft des Unternehmens.

Pressekontakt Advanz Pharma

Caroline Bergmann

MC Services AG

Telefon: +49 (0)211 529252-20

E-Mail: advanz@mc-services.eu

Advanz Pharma – Medical Information

Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH

Badenerstrasse 549, 8048 Zürich, Switzerland

Telefon +41 (0)848 007970

E-Mail: medicalinformation@advanzpharma.com

iQone Healthcare Switzerland

Modulis Business Park

Route de Suisse 162

CH — 1290 Versoix

Switzerland

+41 22 510 29 30

contact@iqonehc.com

https://www.iqone-healthcare.com/



CH/GOLI/NP/0003



[1]https://www.bag.admin.ch/de/massnahmen-medikamentenbereich-umsetzung-2024

[2]https://reports.helsana.ch/wp-content/uploads/2025/11/Helsana-Arzneimittelreport-2025-1.pdf; Seite 71

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