EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Fed: Eine Pause im Oktober, aber kein Kurswechsel

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Crédit Mutuel Asset Management: Fed: Eine Pause im Oktober, aber kein Kurswechsel



27.10.2026 / 09:02 CET/CEST

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Fed: Eine Pause im Oktober, aber kein Kurswechsel

Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Der Anstieg der Verbraucherpreise (VPI) und der Erzeugerpreise (EPI) im September deutet auf eine Beschleunigung der Kerninflation hin – gemessen am Preisindex für private Konsumausgaben (PCE), dem von der Federal Reserve bevorzugten Indikator, der im September im Monatsvergleich bei rund 0,3 % liegen dürfte. Dies dürfte die Besorgnis unter den Mitgliedern des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC) verstärken, ohne jedoch unser Basisszenario einer Pause in Frage zu stellen. Im September betonte Fed-Vorsitzender Kevin Warsh die Bedeutung der zugrunde liegenden Trends gegenüber einmaligen Schwankungen in den Daten.

Unsere Erwartungen:

Der FOMC dürfte den Zielkorridor für den Federal Funds Rate bei 3,75 %–4,00 % belassen. Die Abstimmungsergebnisse werden aufmerksam verfolgt werden, nachdem die einstimmige Entscheidung zur Zinserhöhung im September die Glaubwürdigkeit von Kevin Warsh gestärkt hatte.

Die Erklärung dürfte sich gegenüber der vom September kaum ändern: solides Wachstum, ein stabiler Arbeitsmarkt ohne Lohndruck, erhöhte Inflation und ein bekräftigtes Bekenntnis zur Preisstabilität.

Auf der Pressekonferenz dürfte sich Vorsitzender Warsh an seinen Ansatz halten, keine Hinweise auf den künftigen Zinspfad zu geben.

Fazit

Die Fed dürfte trotz unveränderter Zinsen einen restriktiven Ton beibehalten. Die Inflationsrisiken tendieren weiterhin nach oben, was auf geopolitische Spannungen und umfangreiche Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen ist, die die Nachfrage und das Wachstum in den USA ankurbeln.

Quelle: Bloomberg, Zahlen zum Stand Ende September 2026.

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