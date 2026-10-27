EQS-News: IBU-tec forciert internationale Kundenkontakte auf Batteriemessen in den USA und Indien

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IBU-tec forciert internationale Kundenkontakte auf Batteriemessen in den USA und Indien



27.10.2026 / 09:30 CET/CEST

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Corporate News



IBU-tec forciert internationale Kundenkontakte auf Batteriemessen in den USA und Indien

IBU-tec stellt Batteriematerial Produktportfolio bei den Battery Shows in Detroit (USA) und Greater Noida (Indien) vor

Messepräsenz stärkt Visibilität im internationaler Batterie- und Automobilbranche

Zahlreiche Kontakte mit potenziellen Kunden auch abseits der Messen

Weimar, 27. Oktober 2026 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) weitet ihre internationale Präsenz im Batteriebereich aus. Auf den weltweit wichtigsten Battery Shows in den USA und Indien war IBU-tec jeweils mit einem eigenen Messestand vertreten.

Im German Pavilion der Battery Show im US-amerikanischen Detroit Mitte Oktober hat IBU-tec vielversprechende Gespräche mit potenziellen Kunden geführt. Die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, besuchte IBU-tec am Messestand und hob in Gesprächen mit IBU-tec die hohe Relevanz einer sicheren Wertschöpfungskette für die Batteriematerialproduktion in Nordamerika hervor. IBU-tec ist durch sein langjähriges Prozess Know-how und seine herausragende Technologie-Plattform stark positioniert und erfüllt auch alle regulatorischen Rahmenbedingungen für die Batteriematerial-Produktion in den USA.

Auch im German Pavillon der Battery Show im indischen Greater Noida hat IBU-tec an insgesamt drei Tagen mit zahlreichen Messebesuchern Fachgespräche geführt und sein umfangreiches Batterie-Produktportfolio vorgestellt. Potenziellen neuen internationalen Partnern konnte IBU-tec so fundierte Einblicke in seine Entwicklungsprojekte, Produkte und Leistungsangebote sowohl im Anoden- als auch Kathodenbereich geben. Neben dem Fokus auf LFP-Batteriematerial konzentrierten sich die Aktivitäten auch auf diverse Gespräche und Meetings abseits der Messe, um die eigenen Rohstoffquellen weiter auszubauen.

Die Präsenz in den wachsenden Absatzmärkten Indien und USA entspricht der Internationalisierungsstrategie von IBU-tec und unterstreicht die starke globale Positionierung des Unternehmens als europäischer Anbieter im Batterieökosystem. Zugleich bestätigt sie die zunehmende internationale Sichtbarkeit von IBU-tec.

Die Battery Shows in den USA und Indien sind die führenden Veranstaltungen für die globale Batterieindustrie, und richten sich neben internationalen Batteriekonzernen auch an große OEMs und unterschiedliche Dienstleister der Batteriebranche. So nahmen in diesem Jahr Global Player wie u.a. Siemens, Stellantis oder LG an den diesjährigen Events teil. Insgesamt besuchten über 34.000 Teilnehmer die Shows in Indien und den USA.

Ulrich Weitz, CPO von IBU-tec: „Durch unsere Reisen nach Indien und in die USA konnten wir bestehende Kooperationen vertiefen und neue Partnerschaften anbahnen. Damit bringen wir unsere internationalen Aktivitäten auf das nächste Level und untermauern unseren Anspruch als globale Battery Company.“

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Kontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900L3YY7VW52QZT63 EQS News ID: 2422906

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