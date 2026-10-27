EQS-News: Infosys schließt die weltweite SAP-S/4HANA-Umstellung für den Pflanzenschutzbereich von Syngenta erfolgreich ab

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Infosys schließt die weltweite SAP-S/4HANA-Umstellung für den Pflanzenschutzbereich von Syngenta erfolgreich ab



27.10.2026 / 12:40 CET/CEST

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Neuer digitaler Kern unterstützt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 80 Ländern, vereinfacht Abläufe und schafft eine skalierbare Basis für künftige Innovationen

BENGALURU, Indien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von AI-first-Unternehmensberatung und Technologiedienstleistungen, implementierte erfolgreich Crop Protection Core (CP Core) und nahm diesen in Betrieb. CP Core ist die globale SAP-S/4HANA-Transformation von Syngenta für seinen Pflanzenschutzbereich. Das gemeinsam von Infosys und Syngenta umgesetzte Programm schafft einen einheitlichen digitalen Kern, der mehr als 10.000 Mitarbeiter in 80 Ländern unterstützt. Damit werden die Geschäftsabläufe vereinfacht und die Unternehmensführung gestärkt. Gleichzeitig schafft CP Core eine skalierbare Grundlage für künftige Innovationen. Syngenta ist damit in der Lage, Landwirte weltweit besser zu unterstützen.

Infosys Logo

Auf Basis von SAP S/4HANA führt CP Core mehrere ERP-Umgebungen auf einer einzigen globalen Plattform zusammen. Dadurch vereinfacht sich die Technologielandschaft von Syngenta. Gleichzeitig werden wichtige Anpassungen im Einklang mit den SAP-Best-Practices reduziert. Die Plattform bietet einen einheitlichen digitalen Kern für die Bereiche Forschung, Produktion, Lieferkette, Regulierung, Finanzen und Vertrieb. Er verbessert die Zusammenarbeit, stärkt die Governance und sorgt für mehr Transparenz im gesamten globalen Pflanzenschutzgeschäft von Syngenta. Die vereinfachte Technologielandschaft schafft eine stabile Grundlage für künftige Innovationen und optimiert gleichzeitig maßgeblich die betriebliche Effizienz.

Die Transformation wurde durch Infosys Topaz – eine AI-First-Suite von Dienstleistungen, Lösungen und Plattformen, die generative und agentenbasierte KI-Technologien nutzen – sowie durch die Cloud-Angebote von Infosys Cobalt unterstützt. Sie trug dazu bei, Geschäftsprozesse zu modernisieren, die Datenqualität zu verbessern und eine vertrauenswürdige Unternehmensdatenbasis zu schaffen. Darüber hinaus führte Syngenta KI-Funktionen ein, um Routineaufgaben zu automatisieren und eine stärkere Standardisierung zu ermöglichen. Der Mensch steht aber weiterhin im Mittelpunkt kritischer Geschäftsentscheidungen.

Feroz Sheikh, Chief Information and Digital Officer bei Syngenta, kommentiert: „CP Core bietet unseren Mitarbeitern eine einfachere und zuverlässigere Arbeitsweise. Es unterstützt uns dabei, Landwirte in unseren Märkten besser zu unterstützen. Wir führen unsere Geschäftsabläufe auf einer einzigen modernen digitalen Grundlage zusammen. Damit stärken wir die Zusammenarbeit und verbessern unsere Agilität. Unsere Teams sind so in der Lage, Innovationen zu fördern sowie wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungen bereitzustellen, auf die sich die Landwirte verlassen. Diese Transformation vereinfacht unsere Technologielandschaft und schafft eine starke Plattform für künftige Innovationen. Die Zusammenarbeit mit Infosys war entscheidend dafür, diese Transformation zu ermöglichen. Damit ist unser globales Geschäft für weiteres Wachstum positioniert."

Jasmeet Singh, EVP und Global Head of Manufacturing bei Infosys, erklärt: „Groß angelegte ERP-Transformationen erfordern Präzision, fundiertes Branchenwissen und eine einwandfreie Umsetzung – die erfolgreiche Implementierung von CP Core spiegelt all diese drei Aspekte wider. Gemeinsam mit Syngenta vereinfachten wir die Unternehmenslandschaft, etablierten einen modernen digitalen Kern und schufen eine skalierbare Plattform für kontinuierliche Innovation. Dieser Meilenstein baut auf der langjährigen Zusammenarbeit von Infosys mit Syngenta auf. Er kombiniert unser tiefes Verständnis für das Syngenta Geschäft mit den Fähigkeiten von Infosys Cobalt und Infosys Topaz. So schaffen wir gemeinsam eine robuste Grundlage, die die geschäftliche Transformation von Syngenta in den kommenden Jahren unterstützt."

About Syngenta

Syngenta is a leading science-based agricultural technology (AgTech) company, creating Breakthroughs for farmers, in every field™ to help meet the demands of modern agriculture. Using cutting-edge innovation, and guided by its Sustainability Goal of higher yields with lower impact, Syngenta helps farmers to grow resilient, healthy crops that can feed a growing global population, while protecting and enhancing the planet. Syngenta employs more than 30,000 employees in over 90 countries and is part of Syngenta Group. It consists of two business units: Syngenta Crop Protection, headquartered in Switzerland, and Syngenta Seeds, headquartered in the United States.

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Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY) is a global leader in AI first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 59 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is recognized as the fastest growing IT services brand globally, committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next.

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Cision

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