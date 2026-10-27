EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Börseneinbeziehung der neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von 5,7 Mio. Euro spätestens am 29. Oktober 2026 geplant

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Börseneinbeziehung der neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von 5,7 Mio. Euro spätestens am 29. Oktober 2026 geplant



27.10.2026 / 15:00 CET/CEST

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Börseneinbeziehung der neuen 9,875% Anleihe 2026/2031 im Volumen von 5,7 Mio. Euro spätestens am 29. Oktober 2026 geplant

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Leipzig, 27. Oktober 2026 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat im Rahmen der Emission ihrer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0) ein Volumen von 5,7 Mio. Euro erreicht. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist spätestens für den 29. Oktober 2026 vorgesehen. Bereits ab dem 28. Oktober 2026 soll ein Handel per Erscheinen möglich sein.

Ein wesentlicher Teil des Emissionsvolumens entfällt auf den Umtausch bestehender Schuldverschreibungen, mit dem NZWL zugleich die Optimierung ihrer Fälligkeitenstruktur weiter vorantreibt. So wurden aus der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) Schuldverschreibungen im Volumen von 0,976 Mio. Euro umgetauscht, wodurch sich deren ausstehendes Volumen auf 6,153 Mio. Euro reduziert. Bei der Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) beläuft sich das Umtauschvolumen auf 3,907 Mio. Euro, sodass noch Schuldverschreibungen in Höhe von 4,968 Mio. Euro ausstehen. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihen 2026/2031, 2025/2030 und 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Die hohe Beteiligung an unseren Umtauschangeboten ist ein wichtiges Vertrauenssignal unserer Anleihegläubiger, für das wir uns ausdrücklich bedanken. Gerade in einem Marktumfeld, das von tiefgreifenden Veränderungen und hohen Anforderungen an die Automobilzulieferindustrie geprägt ist, hat dieses Ergebnis für uns einen besonderen Stellenwert. Mit dem Umtausch haben wir einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der stetigen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur erzielt und die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erhöht. Damit gewinnen wir zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum, um unsere Kundenprojekte erfolgreich umzusetzen und die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios für sämtliche Antriebstechnologien gezielt voranzutreiben.“

Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2026/2031

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro Ausgegebenes Volumen 5,7 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A5GS6J0 / A5GS6J Kupon 9,875 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Valuta 29. Oktober 2026 Laufzeit 5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027) Rückzahlungstermin 29. Oktober 2031 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum 21. Oktober 2026 (18 Uhr) bzw. bis zum 22. Oktober 2026 (12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 27. Oktober 2026 (12 Uhr) ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 21. Oktober 2026 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 22. Oktober 2026 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) beendet.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Tel.: +49 (0)211 17804720

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0 WKN: A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900W3LYB3HMJ1FV68 EQS News ID: 2423138

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