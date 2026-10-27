EQS-News: Nozomi Networks / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Nozomi Networks zeigt auf der it-sa Expo & Congress 2026 die Zukunft der KI-gestützten Absicherung kritischer Infrastrukturen



27.10.2026 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das kürzlich verstärkte deutsche Team wird in Nürnberg mit Live-Demos am Stand von NTT DATA vor Ort sein und gleichzeitig mehrere auf der it-sa vertretene Nozomi-Partner unterstützen.

NUREMBERG, Germany, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nozomi Networks, führender Anbieter von Sicherheitslösungen für OT, IoT und cyber-physische Systeme (CPS), ist auf der it-sa Expo & Congress 2026 vertreten. Europas größte Fachmesse für IT-Sicherheit findet vom 27. bis 29. Oktober in der NürnbergMesse statt. Nozomi hat einen eigenen Bereich am Stand von NTT DATA in Halle 9. Dort stehen Spezialisten des Unternehmens für industrielle Cybersicherheit und OT-Security für Gespräche mit Kunden, Interessenten und Partnern bereit und zeigen, wie sich OT-, IoT- und CPS-Umgebungen mit den Lösungen von Nozomi absichern lassen.

Nozomi Networks Logo

Auch mehrere Partner von Nozomi sind auf der Messe vertreten. Das Nozomi-Team begleitet sie an allen drei Messetagen und unterstützt bei Kundengesprächen.

Was Besucher auf der it-sa erwartet

Am Nozomi-Stand erleben Besucher die Vantage-Plattform live. Sie vereint Transparenz über Netzwerke und Endpunkte, Bedrohungserkennung und KI-gestützte Analysen. Außerdem können sich Besucher direkt mit Fachleuten von Nozomi darüber austauschen, wie sich Betriebsumgebungen etwa in der Fertigung oder in kritischen Infrastrukturen wirksam schützen lassen.

Ein Schwerpunkt der Gespräche dürfte die regulatorischen Vorgaben sein, mit denen sich Unternehmen und Organisationen in Deutschland auseinandersetzen müssen – allen voran die NIS2-Richtlinie und der Cyber Resilience Act (CRA) der EU. Für die wachsende Zahl deutscher Kunden von Nozomi Networks haben diese Themen derzeit hohe Priorität.

Das deutsche Team vor Ort

Nozomi Networks hat sein Team in Deutschland zuletzt verstärkt. Mehrere neue Kollegen sind in Nürnberg dabei: Jesper Nilsson, Regional Sales Director; Maximilian Brunner, Inside Channel Account Manager; Sebastian Erler-Yates, Sales Engineer und Ben Krenz, Account Manager. Sie bringen Erfahrung aus der OT-Security und dem Partner-Geschäft mit und betreuen Unternehmenskunden in Deutschland sowie ein wachsendes Partnernetzwerk in der DACH-Region.

„Auf der it-sa trifft sich die deutsche Security-Community. Für uns ist das der ideale Rahmen, um Kunden und Partnern unser gewachsenes Team vor Ort vorzustellen", sagt Jesper Nilsson, Regional Sales Director bei Nozomi Networks. „Die Nachfrage nach Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen ist in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen. Wir freuen uns auf viele gute Gespräche in Nürnberg."

So finden Sie Nozomi Networks auf der it-sa

Termin: 27.–29. Oktober 2026

Ort: NürnbergMesse, Nürnberg

Stand: Halle 9, Nozomi-Networks-Pod am Stand von NTT DATA (Standnummern 428 und 528)

###

Über Nozomi Networks

Nozomi Networks schützt kritische Infrastrukturen weltweit vor Cyberbedrohungen. Die Plattform des Unternehmens verbindet in einzigartiger Weise Transparenz über Netzwerke und Endpunkte, Bedrohungserkennung und KI-gestützte Analysen – für eine schnellere und wirksamere Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Kunden setzen auf Nozomi Networks, um Risiken und Komplexität zu reduzieren und zugleich die Resilienz ihres Betriebs zu stärken. www.nozominetworks.com

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nozomi-networks-zeigt-auf-der-it-sa-expo--congress-2026-die-zukunft-der-ki-gestutzten-absicherung-kritischer-infrastrukturen-302920262.html

27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2422634 27.10.2026 CET/CEST