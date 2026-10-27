EQS-News: OSCP stellt auf der Silicon Valley Space Week MK2Z-3 vor, eine photonische IMU mit bis zu drei photonischen Gyroachsen.

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OSCP stellt auf der Silicon Valley Space Week MK2Z-3 vor, eine photonische IMU mit bis zu drei photonischen Gyroachsen.



27.10.2026 / 10:15 CET/CEST

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Die neue Inertialmesseinheit des Unternehmens aus Montréal integriert photonische Gyroskope auf einer, zwei oder allen drei Achsen in einem einzigen Gehäuse unter einem Kilogramm, mit einem angestrebten Genauigkeitswert von 0,01 °/h oder besser. Die Probenentnahme ist für 2027 geplant.

MONTREAL, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- OSCPS Motion Sensing Inc., die unter dem Namen OSCP firmiert, hat heute die MK2Z-3 vorgestellt, eine photonische Trägheitsmesseinheit, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Das Unternehmen präsentiert den MK2Z-3 zum ersten Mal auf der Silicon Valley Space Week.

MK2Z-3

Der MK2Z-3 basiert auf dem MK2Z, dem Prototyp-IMU von OSCP mit einem photonischen Gyroskop auf der Z-Achse. Die neue Einheit bietet photonische Gyroskope auf einer, zwei oder allen drei Achsen im selben Gehäuse, sodass Integratoren den Sensor an die Mission anpassen können, anstatt die Konstruktion daran anzupassen. Das Gerät wiegt weniger als ein Kilogramm und hat ein Volumen von weniger als einem Liter.

OSCPs Designziel für den MK2Z-3 ist eine Gyro-Bias-Stabilität von 0,01 Grad pro Stunde oder besser im Navigationsbereich. Diese Leistungsklasse wurde traditionell in größeren, schwereren und energieintensiveren Systemen erreicht.

„Ein Raumschiff oder eine Landefähre muss seine eigene Lage im Auge behalten, wenn es nichts von außen gibt, woran man sich orientieren könnte", sagte Kazem Zandi, Gründer und Geschäftsführer von OSCP. „Das ist ein Problem mit dem Gyroskop. Mit dem MK2Z-3 nutzen wir das von uns für eine Achse entwickelte photonische Gyroskop und statten damit alle drei Achsen aus – in einem Paket, das eine kleine Mission mitführen kann."

Zu den Zielanwendungen gehören Kleinsatelliten, Trägerraketen, Lander, Wiedereintrittskapseln und Planetenrover sowie Langstrecken- und Langzeitplattformen auf der Erde, die ohne Satellitenpositionierung navigieren müssen.

„Kunden, die den MK2Z testeten, stellten immer wieder dieselbe Frage: „Können wir diese Leistung auch auf den anderen beiden Achsen erzielen?", fragte Thibaut Gravey, Vizepräsident Produktentwicklung. „Der MK2Z-3 ist unsere Antwort. Es behält die Schnittstellen bei, die unsere Kunden bereits verwenden, RS-422 oder CAN-FD, sodass der Wechsel von einer einzelnen photonischen Achse nicht bedeutet, dass die Integration von vorne beginnen muss."

Der MK2Z-3 reiht sich in die MK2-Familie von OSCP ein, zu der auch der MK2M2 MEMS IMU, der MK2E2 mit einem photonischen Gyroskop auf der Z-Achse und der MK2Z-Prototyp gehören. OSCP plant, MK2Z-3-Muster im Jahr 2027 auszuliefern. Die Spezifikationen sind Designvorgaben und können sich während der Entwicklung ändern.

Der MK2Z-3 wurde in Montréal entwickelt und unterliegt nicht den ITAR-Bestimmungen. Besucher der Silicon Valley Space Week finden OSCP am Stand 6. Weitere Informationen finden Sie unter oscp.com.

INFORMATIONEN ZU OSCP

OSCPS Motion Sensing Inc., firmierend unter dem Namen OSCP, entwickelt und fertigt photonische Gyroskope und Trägheitsmesseinheiten. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Montreal, Québec, entwickelt Trägheitssensoren, die bei für MEMS typischen Abmessungen, Gewicht, Stromverbrauch und Kosten eine Genauigkeit der taktischen Güteklasse bieten und für die Navigation unter Bedingungen ausgelegt sind, in denen GNSS gestört, beeinträchtigt oder nicht verfügbar ist. Die Kunden des Unternehmens sind in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung, Schifffahrt und Unterwassertechnik, Schienenverkehr, Robotik sowie autonome Bodensysteme tätig. OSCP-Produkte werden in Kanada hergestellt und unterliegen nicht den ITAR-Bestimmungen.

Medienkontakt: Alex Lintott, Betriebsleiter, info@oscp.com, +1 (438) 383-6727

Cision

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