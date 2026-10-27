EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG

Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.10.2026 / 12:45 CET/CEST

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Überblick Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Meldepflichtige Person(en)



Name / Nachname

Sitz

Staat NN Group N.V. Amsterdam Niederlande Namen der Aktionäre: - Datum der Schwellenberührung: 23.10.2026 Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

4,27 %

0,00 %

4,27 %

73 374 542 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

2,54 %



2,54 % Details Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000644505 3 136 302 4,27 % Subsumme A 3 136 302 4,27 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 Information in Bezug auf die meldepflichtige Person Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 NN Group N.V. 2 NN Insurance Eurasia N.V. 1 3 Nationale- Nederlanden Nederland B.V. 2 4 Nationale-

Nederlanden Lebensverzekering Maatschappij N.V. 3 3,88 % 3,88 % 5 Nationale-

Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 3 0,34 % 0,34 % 6 NN Re (Netherlands) N.V. 3 0,05 % 0,05 % Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten Sonstige Kommentare: - Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 26.10.2026

27.10.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Internet: www.lenzing.com LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

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