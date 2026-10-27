EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.10.2026 / 13:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Überblick

  1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
  2. Grund der Mitteilung:
    1. Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
  3. Meldepflichtige Person(en)
 
Name / Nachname		  
Sitz		  
Staat
 
B&C Holding Österreich GmbH		  
Wien		  
Österreich
 
B&C Privatstiftung		  
Wien
 		  
Österreich
B&C KB Holding GmbH Wien Österreich
B&C Zeta Zweite Holding GmbH Wien Österreich
B&C Ares Holding GmbH Wien Österreich
Suzano S.A. Salvador Brasilien
Suzano International Trade GmbH Wien Österreich

 

  1. Namen der Aktionäre: B&C Privatstiftung, B&C KB Holding GmbH, B&C Ares Holding GmbH, B&C Zeta Zweite Holding GmbH, Suzano International Trade GmbH
  2. Datum der Schwellenberührung: 23.10.2026
  3. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

 

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
52,25 %		  
0,00 %		  
52,25 %		  
37 374 542
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
52,25 %		  
 		  
52,25 %		  

 

 

Details

  1. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000644505   38 336 311   52,25 %
Subsumme A 38 336 311 52,25 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
      Subsumme B.2    

 

 

 

 

 

 


Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 B&C Privatstiftung   9,99 %   9,99 %
2 Suzano Holding S.A.   0,80 %   0,80 %
3 B&C Holding Österreich GmbH 1      
4 B&C KB Holding GmbH 3 24,99 %   24,99 %
5 B&C Ares Holding GmbH 3 2,25 %   2,25 %
6 B&C Zeta Zweite Holding GmbH 1 2,40 %   2,40 %
7 Suzano S.A. 2      
8 Suzano International Trade GmbH 7 12,60 %   12,60 %

 

  1. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
    1. Datum der Hauptversammlung: -
    2. Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

 

  1. Sonstige Kommentare:

 

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch am 22. Oktober 2026 wurde das Grundkapital der Lenzing Aktiengesellschaft von EUR 40.107.738,37, zerlegt in 38.618.180 Stückaktien, auf EUR 76.204.702,90, zerlegt in 73.374.542 Stückaktien, erhöht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher nunmehr 73.374.542.

 

Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung haben die B&C Privatstiftung, die B&C KB Holding GmbH und die B&C Ares Holding GmbH die ihnen zustehenden Bezugsrechte ausgeübt. Die Suzano International Trade GmbH hat einen Teil ihrer Bezugsrechte, nämlich Bezugsrechte zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien, an die B&C Zeta Zweite Holding GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, verkauft und übertragen und die ihr verbleibenden Bezugsrechte ausgeübt. Die B&C Zeta Zweite Holding GmbH hat diese Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Insgesamt haben die Mitglieder des Syndikats 18.159.291 neue Aktien bezogen, welche am 23. Oktober 2026 über die Clearing Systeme buchmäßig geliefert wurden.

 

Die B&C Zeta Zweite Holding GmbH ist dem zwischen B&C Privatstiftung, B&C Holding Österreich GmbH, B&C KB Holding GmbH, B&C Ares Holding GmbH, Suzano S.A. und Suzano International Trade GmbH bestehenden Syndikat beigetreten.

 

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung halten die Syndikatsmitglieder nunmehr folgende Anteile an der Lenzing Aktiengesellschaft: B&C Privatstiftung rund 9,99 %, B&C KB Holding GmbH rund 24,99 %, B&C Ares Holding GmbH rund 2,25 %, B&C Zeta Zweite Holding GmbH rund 2,40 % und Suzano International Trade GmbH rund 12,60 %. Der vom Syndikat insgesamt gehaltene Anteil beträgt damit weiterhin rund 52,25 % der Stimmrechte.

 

Die Suzano International Trade GmbH steht zu 100 % im Eigentum der Suzano S.A., einer an der B3 Stock Exchange in Sao Paulo, Brasilien, gelisteten Aktiengesellschaft.

 

Die Suzano Holding S.A. hält 28,4 %, Alden Fundo de Investimentos em Ações hält 2,1 % und David Feffer, Daniel Feffer, Ruben Feffer und Jorge Feffer halten zusammen 15,6 % an der Suzano S.A.. Die Suzano Holding S.A., Alden Fundo de Investimentos em Ações und die vorgenannten Personen haben vereinbart, die mit diesen Aktien verbundenen Stimmrechte einheitlich auszuüben, wobei die Suzano Holding S.A. über die Mehrheit der Stimmen verfügt, darüber zu entscheiden. Dementsprechend übt die Suzano Holding S.A. einen beherrschenden Einfluss auf die Suzano S.A. aus.

 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die Suzano Holding S.A., die nicht Mitglied des Syndikats ist, Aktien der Lenzing Aktiengesellschaft erworben, die rund 0,80 % der Stimmrechte entsprechen. Diese Aktien sind dem Syndikat nicht zuzurechnen und daher im vorstehend angeführten Anteil des Syndikats nicht enthalten.

 

Die Gesellschafter der Suzano Holding S.A., Daniel Feffer, David Feffer, Ruben Feffer, Izabela Henriques Feffer und Mikhael Henriques Feffer (die gemeinsam 71,9 % der Anteile halten) haben einen Syndikatsvertrag abgeschlossen, der sie zur einheitlichen Stimmrechtsausübung in wesentlichen Beschlussgegenständen in Hauptversammlungen der Suzano Holding S.A. verpflichtet.

Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl hinsichtlich des Syndikats als auch für die einzelnen Mitglieder des Syndikats und ihre Eigentümer.

 

Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 27.10.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2423082  27.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lenzing

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen