EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG
SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.10.2026 / 10:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Überblick

1. Emittent: SBO AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person
Name: The Goldman Sachs Group, Inc.
Sitz: Wilmington, DE
Staat: United States of America (USA)

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 22.10.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  Summe von
7.A + 7.B in %		  Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
0,06 %		  
3,79 %		  
3,85 %		  
16 000 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
0,11 %		  
3,96 %		  
4,07 %		  


Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000946652   9 545   0,06 %
Subsumme A 9 545 0,06 %

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Securities Lending Open N/A 438 814 2,74 %
    Subsumme B.1 438 814 2,74 %

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Swap 14/08/2036 N/A Cash 167 843 1,05 %
      Subsumme B.2 167 843 1,05 %
 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,06 % 2,06 % 2,12 %
5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,74 % 0,74 %
6 Goldman Sachs Bank USA 1      
7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,00 % 0,99 % 0,99 %


9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

-

London am  26.10.2026

 


27.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Österreich
Internet: http://www.sbo.at
LEI Code: 549300ZD9ED8GSG3JW36

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422982  27.10.2026 CET/CEST

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