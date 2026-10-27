EU-Kommission schlägt deutlich mehr Befugnisse für Frontex vor

Brüssel, 27. Okt (Reuters) - ⁠Die Europäische Kommission hat eine erhebliche Ausweitung der Befugnisse der EU-Grenzschutzagentur Frontex vorgeschlagen und will so auf den Massenansturm auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika im vergangenen Sommer reagieren. Der am Dienstag präsentierte Vorschlag sieht vor, dass Frontex künftig auch außerhalb des EU-Gebiets agieren kann. Die Agentur ‌soll zusätzliche Mittel erhalten und befugt werden, Nicht-EU-Länder bei der Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer zu unterstützen.

"Wir schlagen heute vor, dass Frontex zum zentralen EU-Akteur bei Rückführungen wird", ⁠sagte der ⁠für Inneres und Migration zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner. "Sie wird schneller handeln können, mit einer schnellen Eingreiftruppe, die innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit ist, und Risiken frühzeitig erkennen, bevor aus einem Ereignis eine Krise wird." Die Gesetzgebung ist eine Reaktion auf die Forderung europäischer Regierungen nach schärferen Migrationsregeln.

Den Plänen zufolge soll die ständige Reserve von Frontex schrittweise auf 30.000 Personen aufgestockt werden. ‌Dies solle durch die Schaffung einer neuen "Europäischen Grenz- und ‌Rückführungsreserve" mit 17.000 Angehörigen geschehen, die den EU-Staaten zur Verfügung stünden und bei Bedarf eingesetzt werden könnten, teilte die Kommission mit. Innerhalb von Frontex solle zudem ein neues EU-Koordinierungszentrum für Rückführungen entstehen. Die Rolle ⁠der Agentur werde auf den gesamten Abschiebeprozess ausgeweitet - von der Beratung zur freiwilligen Rückkehr über ‌die Organisation von Rückführungen bis hin zur Unterstützung ⁠bei der Wiedereingliederung. Ein neues Online-Überwachungszentrum solle zudem grenzbezogene Entwicklungen in den sozialen Medien verfolgen. Anlass für die Pläne war die Ankunft von mehr als 72.000 Menschen aus Marokko in Ceuta Ende Juli, von denen die meisten allerdings die spanische Exklave ‌später wieder verließen.

Kritik an dem Vorhaben kam von ⁠Menschenrechtsgruppen und Abgeordneten. "Die Kommission bedient den Populismus ⁠und die extreme Rechte in der Migrationsfrage", sagte die niederländische Europaabgeordnete Tineke Strik von der Grünen/EFA-Fraktion. "Wir brauchen einen menschenrechtsbasierten Ansatz beim Grenzmanagement, und Frontex spielt dabei eine Schlüsselrolle. Aber stattdessen riskiert die Kommission, Frontex in eine europäische Version von ICE zu verwandeln." Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE steht wegen ihres harten Vorgehens immer wieder in der Kritik - bei ihren Einsätzen kamen bereits mehrere Menschen ums Leben. Menschenrechtler bemängeln zudem, dass der Vorschlag den internen Kontrollmechanismus von Frontex schwächen würde, da Beschwerden künftig an nationale Behörden zur Bearbeitung weitergeleitet ⁠werden sollen.

(Bericht von: Amina Ismail, Inti Landauro; bearbeitet von Sabine Ehrhardt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)