Europas Anleger tauchen in Bilanzflut ab

Frankfurt, 27. Okt (Reuters) - ⁠Nach dem freundlichen Wochenauftakt sind die Anleger an den europäischen Aktienmärkten vor einer Welle an Firmenbilanzen in Deckung gegangen. Der Dax notierte am Dienstagvormittag leicht schwächer bei 25.395 Punkten. Der EuroStoxx50 lag ebenfalls etwas niedriger bei 6110 Zählern. Wegen der anstehenden Zahlen großer US-Techkonzerne wie Amazon, Microsoft und Alphabet sowie der Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der ‌EZB in dieser Woche traten Investoren auf die Bremse. Auch auf dieser Seite des Atlantiks nahm die Berichtssaison Fahrt auf und führte teilweise zu heftigen Kurs-Ausschlägen.

Kopfschmerzen bereiteten vor allem die Umsatzzahlen von Europas größtem ⁠Geldhaus HSBC. Die ⁠Titel stürzten in London um bis zu 7,5 Prozent ab und belasteten den europäischen Bankensektor, nachdem das Umsatzwachstum im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Das Vermögensverwaltungsgeschäft stagnierte lediglich, nach jeweils zweistelligen Zuwächsen in den ersten beiden Quartalen. Auch mit einem Anstieg des Vorsteuergewinns um knapp ein Drittel sowie einem Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu einer Milliarde Dollar konnte HSBC nicht punkten. Investoren und Analysten konzentrierten sich vielmehr auf ‌die ausbleibende Anhebung der Prognose. Der Bankenindex fiel zeitweise 1,5 Prozent.

MERCEDES-BENZ ‌FÄHRT HINTERHER - PORSCHE PUNKTET

Schlusslicht im Dax war Mercedes-Benz, dessen Anteilsscheine um bis zu 5,5 Prozent nach unten rauschten. Der Premium-Autobauer senkte seine Gewinnprognose für dieses Jahr mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende Kosten. Das Betriebsergebnis werde jetzt ⁠auf Vorjahresniveau statt deutlich darüber erwartet, teilte der Konzern mit. Auch die Titel der Rivalen BMW, Volkswagen und Renault ‌gaben zeitweise rund drei Prozent nach.

Zwar hat die Krise ⁠in China auch den Stuttgarter Luxusautobauer Porsche fest im Griff. Die angeschlagene Sportwagenschmiede erwartet erst 2028 eine spürbare Erholung von ihrer Absatzkrise. Anleger honorierten dennoch, dass der Sanierungsplan von Porsche-Chef Michael Leiters, der auf Verkleinerung des Unternehmens und Rückzug aus China abzielt, erste Erfolge zu zeigen scheint. So ‌erholte sich der operative Gewinn in den ersten neun ⁠Monaten. "Der Sportwagenhersteller konnte mit seinen Quartalskennzahlen überzeugen und ⁠bestätigte die Jahresprognose", kommentierte Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Die Titel kletterten um knapp fünf Prozent an die MDax-Spitze.

Leichte Entspannungssignale kamen unterdessen vom Rohölmarkt. Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ließen die Ölpreise weiter sinken. Die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils um rund ein Prozent auf bis zu 114,43 beziehungsweise 100,60 Dollar je Barrel. Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan hatten am Montag in Teheran Gespräche mit iranischen Vertretern geführt, um die Spannungen im Nahen Osten abzubauen. Die vier Länder vereinbarten, die Gespräche fortzusetzen, wie iranische Staatsmedien berichteten. Die Lage bleibt jedoch ⁠angesichts neuer Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf den wichtigen Ölproduzenten Saudi-Arabien fragil.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)