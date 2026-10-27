EZB: Banken verschärfen Vergabestandards für Firmenkredite

Berlin, 27. Okt (Reuters) - ⁠Die Banken im Euroraum haben ihre Standards zur Vergabe von Krediten an Unternehmen im Sommer weiter verschärft. Sie begründeten dies in Zeiten geopolitischer Krisen und stark steigender Preise auch mit einer verringerten Risikotoleranz, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag zu ihrer Umfrage unter 159 Finanzinstituten mitteilte. Für das vierte ‌Quartal erwarten die Geldhäuser im Euroraum eine weitere Verschärfung ihrer internen Richtlinien für Firmenkredite. Bei Wohnungsbaudarlehen und auch bei Konsumentenkrediten sollen sie sogar deutlich strenger gehandhabt werden.

In Deutschland planen die ⁠33 befragten Geldhäuser ⁠laut der Bundesbank für den Zeitraum von Oktober bis Dezember nur "geringfügige restriktive Anpassungen" bei den Richtlinien für Unternehmens- sowie für Konsumenten- und sonstige Kredite. Die Richtlinien für Wohnungsbaukredite sollen unverändert bleiben. Die Daten aus der im Fachjargon als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten Umfrage fließen auch in die geldpolitischen Beschlüsse der EZB ein.

"Die stärkere Straffung der Kreditstandards ist Wasser auf die Mühlen derer in ‌der EZB, die das Zinsniveau bei der Sitzung am Donnerstag ‌konstant halten möchten", meint Cyrus de la Rubia, der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Damit könne EZB-Präsidentin Christine Lagarde nahtlos an ihre bisherige Argumentation anschließen, wonach der Anstieg der langfristigen Renditen bereits einen Teil ⁠des Jobs der EZB mache: "Nämlich für schärfere Finanzierungsbedingungen zu sorgen und auf diese Weise die Konjunktur ‌beziehungsweise die Inflation etwas einzubremsen", erläuterte der Experte.

ZINSPAUSE ⁠ERWARTET

Die EZB dürfte laut den Erwartungen der Finanzmärkte ihre Leitzinsen am Donnerstag unverändert lassen, auch wenn die Teuerungsrate im Zuge des Ölpreisschocks zuletzt auf 3,8 Prozent gestiegen ist. EZB-Chefin Lagarde hat signalisiert, dass die Zinsen nicht im Gleichschritt mit der Inflation steigen ‌werden. Sie gab damit einen Hinweis auf eine ⁠mögliche Pause. Nach den Zinserhöhungen vom Juni ⁠und September könnte die EZB schon zum Jahresende nachlegen, wenn der Inflationsdruck - wie von vielen Experten erwartet - noch zunimmt.

Das allgemeine Zinsniveau dämpfte bereits im Sommer die Nachfrage der Firmen nach Krediten oder Kreditlinien: "Eine schwächere Nachfrage nach Investitionen in Sachanlagen seitens kleiner und mittlerer Unternehmen sowie die Hinwendung zu alternativen Finanzierungsquellen wirkten sich ebenfalls leicht dämpfend auf die Kreditnachfrage aus", teilte die EZB weiter mit. Für das vierte Quartal erwarten die Geldinstitute im Euroraum eine weitgehend unveränderte Nachfrage nach Unternehmenskrediten. In Deutschland gehen die Banken im Firmenkundengeschäft hingegen von einem Anstieg aus. ⁠Im Geschäft mit privaten Haushalten rechnen sie dagegen mit einem weiteren Rückgang des Mittelbedarfs.

(Bericht von Reinhard Becker, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)