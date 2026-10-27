Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Finanzbericht
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|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
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|Porsche AG Vz.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Robinhood Markets
|Bericht 3. Quartal 2026
|Seagate Technology
|Bericht 1. Quartal 2027
|SOFI Technologies
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht Geschäftsjahr 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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