Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.10.2026

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Thema: RüstungDividenden-AristokratenE-MobilitätLuxusgüter

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BoeingBericht 3. Quartal 2026
Coca-ColaBericht 3. Quartal 2026
CorningBericht 3. Quartal 2026
Freeport-McMoRanBericht 3. Quartal 2026
HSBCBericht 3. Quartal 2026
NovartisBericht 3. Quartal 2026
PaypalBericht 3. Quartal 2026
Porsche AG Vz.Bericht 3. Quartal 2026
Robinhood MarketsBericht 3. Quartal 2026
Seagate TechnologyBericht 1. Quartal 2027
SOFI TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
TeradyneBericht 3. Quartal 2026
UPSBericht 3. Quartal 2026
VisaBericht Geschäftsjahr 2026
Waste ManagementBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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