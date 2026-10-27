Flaue Kurse, nach gemischten Ergebnissen. KI-Erholung geht weiter.

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Die Wall Street startet freundlich in den Dienstag, während sich die Aufmerksamkeit bereits auf die Fed und die großen Tech-Zahlen verlagert. Dow, S&P 500 und Nasdaq liegen im Plus, mit den Renditen zehnjähriger Staatsanleihen bei knapp unter 5 Prozent. Gleichzeitig bleibt Brent mit rund 116 US-Dollar hoch. Im KI-Komplex sorgt vor allem Meta Platforms erneut für Gesprächsstoff. Der Konzern hat seine Kapitalaufnahme auf insgesamt 97,5 Milliarden US-Dollar ausgeweitet und die Class-A-Platzierung von 22,5 auf 25 Milliarden US-Dollar erhöht. Nvidia investiert davon drei Milliarden US-Dollar und vertieft gleichzeitig die Zusammenarbeit bei Muse und den zugrunde liegenden KI-Modellen. Trotz der jüngsten Nervosität bleibt für KI-Infrastruktur sehr viel Kapital verfügbar. Auch ein neues 63-Milliarden-US-Dollar-Finanzierungsvehikel für Broadcom-Chips, die Anthropic leasen soll, unterstreicht das. Operativ liefern Corning, Coca-Cola, UPS und PayPal überwiegend solide Zahlen, während Whirlpool enttäuscht. Morgen folgt mit der Fed-Entscheidung der nächste große Test. Unveränderte Zinsen gelten als wahrscheinlich, offen bleibt vor allem der Ton mit Blick auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember.



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