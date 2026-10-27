Frist für Vorschläge zur Nachfolge von EZB-Direktorin Schnabel verlängert

Brüssel/Berlin, 27. ⁠Okt (Reuters) - Im Rennen um die Nachfolge von EZB-Direktorin Isabel Schnabel gibt die Eurogruppe den Ländern mehr Zeit für die Platzierung ihrer Kandidaten. Sie können ihre Personalvorschläge nun bis zum 27. November einreichen, wie der ‌Sprecher von Eurogruppenchef Kyriakos Pierrakakis am Dienstag mitteilte. Ursprünglich sollten die Vorschläge bis zum morgigen Mittwoch eingehen. Mit der Verlängerung wolle ⁠man den ⁠Mitgliedstaaten mehr Zeit für die Vorbereitung von Nominierungen geben, hieß es weiter. Die Regierungen seien in der vergangenen Woche informiert worden.

Die deutsche Direktorin Schnabel tritt Anfang 2027 vorzeitig ab und wechselt zum Internationalen Währungsfonds. Der Schritt fällt in eine Zeit, in der auch ‌über einen vorzeitigen Abgang von EZB-Chefin Christine ‌Lagarde spekuliert wird. Ihre Amtszeit läuft regulär bis Oktober 2027.

KOMMT EINE PAKETLÖSUNG?

Ein vorzeitiger Rücktritt der Französin würde den Staats- und Regierungschefs der EU die ⁠Möglichkeit geben, noch vor den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr einen neuen ‌EZB-Chef zu bestimmen. Zudem könnte dies ⁠den Weg für eine Einigung ebnen, die auch eine weitere Führungsposition bei der EZB umfasst. Denn nächstes Jahr wird auch die Stelle des Chefvolkswirts neu besetzt, sodass eine Paketlösung ‌naheliegt. Die Amtszeit von EZB-Chefvolkswirt ⁠Philip Lane endet am 31. Mai ⁠2027.

Auch nach dem vorzeitigen Abgang von Schnabel Anfang 2027 erhebt Deutschland Anspruch auf einen Posten auf der Führungsebene der EZB, wie Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) jüngst betonte. Die Bundesregierung werde Wert darauf legen, dass die größte Volkswirtschaft der Euro-Zone auch künftig in den Führungsgremien der EZB "stark repräsentiert" sein werde. Er stimme sich hierzu eng mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ab.

(Bericht von Jan Strupczewski, geschrieben ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)