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Giotto lanciert souveräne KI-Familie, um KI zur öffentlichen Infrastruktur zu machen



27.10.2026 / 12:00 CET/CEST





Giotto lanciert souveräne KI-Familie,um KI zur öffentlichen Infrastruktur zu machen

Die neuen Modelle Giotto Solo und Giotto Alto bringen effizientes Reasoning in die Public-Cloud-, die Dedicated-Cloud- und die On-Premises-Bereitstellungen – ergänzt durch einen kostenlosen, anonymen Chat.

Giotto Alto steht allen kostenlos zur Verfügung

Giotto Alto läuft auf acht B300-GPUs; Giotto Solo ist das leistungsfähigste Modell, das auf einer einzigen GPU läuft

Entwickelt für Unternehmen, Behörden, Institutionen und Privatpersonen – nutzbar über eine europäische Shared Cloud, eine Dedicated Cloud in der Schweiz oder in Europa sowie On-Premises-Lösungen. Ohne Abhängigkeit von den USA

Giotto lanciert seine App für iOS und Android

Giottos Mission ist es, fortschrittliche «Sovereign AI» effizient, portabel und unter der Kontrolle ihrer Nutzer zu gestalten

LAUSANNE, Schweiz, den 27. Oktober 2026 - Giotto hat heute Giotto Solo und Giotto Alto vorgestellt, eine neue Familie von in der Schweiz entwickelten Reasoning-Modellen, die für den Einsatz in Public Clouds, Dedicated Clouds und kompatibler On-Premise-Hardware konzipiert sind. Mit der Lancierung verfolgt das KI-Labor in Lausanne ein übergeordnetes Ziel: fortschrittliche KI zu einem öffentlichen Gut zu machen, das Menschen und Organisationen zu ihren eigenen Bedingungen nutzen können.

Da KI zunehmend zur Infrastruktur wird, reicht der blosse Zugang allein nicht mehr aus. Menschen und Organisationen müssen auch entscheiden können, wo die KI ausgeführt wird, welche Daten sie ihr anvertrauen und ob sie sie auf eine selbst kontrollierte Infrastruktur verlagern können. Für Giotto ist Souveränität eine Freiheit, die Menschen ausüben können, und nicht nur ein Grundsatz, den es zu wahren gilt.

Das Unternehmen entwickelt seit Jahren Reasoning-Technologien mit konsequentem Fokus auf Effizienz. Effizientere Modelle benötigen weniger Rechenleistung, Energie und Infrastruktur. Dadurch lässt sich fortschrittliche KI in verschiedenen Umgebungen praktikabel betreiben – von der Arbeitsstation bis hin zu grösseren Unternehmensimplementierungen. Giotto will Menschen und Organisationen die Wahl lassen, wie sie die Technologie nutzen und betreiben, auf die sie angewiesen sind.

Giotto wurde 2017 in Lausanne von Mathematik-Absolventen der EPFL gegründet und befasst sich mit der Interpretierbarkeit von maschinellem Lernen, mit Sprachmodellen und Reasoning-Systemen. Bei den ARC-AGI-Wettbewerben 2024 und 2025 belegte das Unternehmen unter rund 1'500 Teams den 11. bzw. den zweiten Platz.

Drei Einsatzoptionen

Giotto Solo ist für den Betrieb auf einer einzigen GPU ausgelegt. Giotto Alto, das Flaggschiff der Modellfamilie für anspruchsvolle Reasoning-Aufgaben und Unternehmensanwendungen, läuft auf acht B300-GPUs. Innerhalb der gesamten Modellfamilie können Nutzer zwischen drei Bereitstellungsoptionen wählen: Shared Cloud, gehostet und betrieben in Europa; Dedicated Cloud in isolierten Umgebungen in Partner-Rechenzentren in der Schweiz oder anderswo in Europa; sowie die On-Premises-Installation auf kompatibler Hardware über Partner-Integratoren - von der Workstation mit einer GPU für Solo bis hin zum Server-Rack mit mehreren GPUs für Alto.

Der Zugriff auf die Shared Cloud ist kostenlos. Für den API-Zugang in der Shared Cloud gilt eine Pauschalgebühr mit unbegrenzter Nutzung, begrenzt auf jeweils eine Anfrage gleichzeitig; für parallele Anfragen sind Token-Pakete erhältlich. Dies bietet den Nutzern mehr Transparenz, da eine unbegrenzte Abrechnung pro Token vermieden wird. Dedicated-Cloud-Instanzen ab einer GPU werden monatlich gemietet und beinhalten die Giotto-Softwarelizenz. On-Premise-Installationen werden jährlich oder über mehrere Jahre lizenziert, wobei die Preise von der Anzahl und dem Typ der GPUs abhängen, auf denen Giotto eingesetzt wird.

Zudem lanciert Giotto seine App für iOS und Android sowie einen kostenlosen, anonymen Chat, der sich ohne Konto nutzen lässt. Die Cloud-Dienste sind auf die DSGVO ausgerichtet und sind nicht von einer US-amerikanischen Cloud-Infrastruktur abhängig.

Aldo Podestà, CEO und Mitbegründer von Giotto, sagte:«Europa muss mehr bieten als dieselbe Abhängigkeit unter anderer Flagge. Die Souveränität muss bei den Menschen und Organisationen liegen, die KI nutzen - nicht nur bei den Unternehmen, die sie entwickeln.

«Deshalb ist Effizienz entscheidend. Wenn Intelligenz eine Infrastruktur erfordert, die sich nur eine Handvoll Unternehmen leisten können, bleibt die Kontrolle ein Privileg der Grösse. Bessere Technik kann verändern, wer diese Macht in den Händen hält.

«Aus dieser Überzeugung heraus haben wir Giotto Alto entwickelt: eine private, portable europäische KI, die Leistungsfähigkeit und Kontrolle in dieselben Hände legt. Die Freiheit, zu entscheiden, wo deine Intelligenz läuft, was du ihr anvertraust und ob du bei dem Unternehmen bleibst, das sie entwickelt hat.

«Unser Ziel ist es nicht, die Welt von Europa abhängig zu machen. Wir wollen zeigen, dass mehr Intelligenz nicht zwangsläufig weniger Unabhängigkeit bedeuten muss.»

Über Giotto

Giotto ist ein Schweizer KI-Labor mit Sitz in Lausanne. Es wurde 2017 von Mathematikabsolventen der EPFL gegründet und entwickelt effiziente Schlussfolgerungsmodelle und Software für den Einsatz auf einer vom Nutzer gewählten Infrastruktur. Giotto arbeitet mit Unternehmen und Organisationen zusammen, um private, souveräne KI einzusetzen.



Website:www.giotto.ai

Cloud:cloud.giotto.ai

Medienkontakte: Thierry Meyer, Senior Partner, Dynamics Group, m: +41 79 785 35 81 @: tme@dynamicsgroup.ch

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