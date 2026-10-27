Goldman senkt Kospi-Kursziel massiv, sieht aber trotzdem Potenzial

Nach starken Gewinnen bei US-Tech-Aktien fragten sich Investoren im Frühjahr, wo der KI-Boom weitere Kurszuwächse verspricht. Auch onvista merkte damals an: Südkoreas Aktienmarkt handelte zu Jahresbeginn weitaus billiger als die US-Börsen und boten ebenso Titel, die vom KI-Ausbau profitieren dürften.

Tatsächlich raste der dortige Leitindex Kospi nach oben. Bis Mitte Juni, als die Stimmung scharf drehte. Vom Hoch aus büßte der Index bis zuletzt rund 40 Prozent ein. Nun senkte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für den Index, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Das Team um den Goldman-Analyst Timothy Moe senkte ihr Kursziel für die kommenden zwölf Monate von 12.000 auf 9.000 Punkte. Erst im Juni – als der Index auf Rekordniveau rangierte – hatten die Analysten das 12.000-Punkte-Ziel ausgesprochen. Trotz der Absenkung des Ziels sieht Goldman Potenzial von etwa 60 Prozent. „Der Markt preist übertrieben negative Aussichten ein“, erklären die Analysten der Investmentbank.

Die eigene Kurszielsenkung wiederum solle „konservativere Annahmen darüber, wie der Markt die fundamentale Lage bepreisen könnte, berücksichtigen“, hieß es. Dennoch solle das Kursziel aufzeigen, dass Südkoreas Börse „auf dem aktuellen Niveau ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis biete“.

Bewertung Südkoreas sinkt deutlich ab

Bloomberg ergänzte, dass Südkorea sich in diesem Jahr vom gefragtesten zum billigsten Markt gewandelt habe. Die Bewertung sei auf knapp die Hälfte des Markts in Indonesien gefallen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate für den Kospi beträgt derzeit nur noch vier. Bei den 18 Börsen, die ins Jahr 2026 mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von einer Billione US-Dollar gestartet sind, wurde zuletzt 2006 ein derart niedriges Niveau beobachtet, zeigen Bloomberg-Daten.

Dieses niedrige Niveau ist auch dem Ungleichgewicht des Markts geschuldet. Die beiden Speicherchip-Riesen Samsung und SK Hynix alleine vereinen etwa die Hälfte des Werts der südkoreanischen Börse auf sich. Umso stärker hängt der Kospi demnach am Auf und Ab in der KI-Rally.

Bei beiden Konzernen werden kräftige Umsatz- und Gewinnsteigerungen erwartet. Samsungs Umsatz soll sich in diesem Jahr mehr als verdoppeln, der Gewinn je Aktie sogar um über 620 Prozent steigen, so Analystenschätzungen, wenngleich die Dynamik in den Jahren darauf spürbar nachlassen dürfte.

Genau diese Aussichten drücken die Bewertungen gerade massiv nach unten, denn das zitierte KGV ist nach vorne gerichtet. Viele Chip-Aktien sehen deswegen auch nach immensen Kursgewinnen noch vergleichsweise billig aus.

Chip-Giganten notieren unter den Durchschnittsbewertungen

Bei manchen Profiteuren der KI- und Chip-Rally driften rückwärtsgerichtete KGVs und die nach vorne blickenden Metriken deswegen stark voneinander ab. Im Falle von SK Hynix und Samsung zeigen die KGVs der vergangenen zwölf Monate indes ein anderes Bild, wie folgende Grafik zeigt.

Auch der südkoreanische Gesamtmarkt, gemessen am Länderindex von MSCI, wies Ende September nur ein Forward-KGV von 4,9 auf. Noch zu Jahresbeginn hatte diese Metrik bei 10,3 notiert. Zum Vergleich: Der S&P 500 kommt derzeit auf ein Forward-KGV von 19,2, so Daten des „Wall Street Journal“.

Der Bewertungsabschlag zum weltgrößten Markt mag auch zu einem Teil Eigenheiten Südkoreas geschuldet sein. So dominieren dort komplexe Holding-Gesellschaften die Börsen, ähnlich wie in Japan. Die Kontrolle dieser Konglomerate liegt meistens bei den Gründerfamilien, die nicht unbedingt die Gewinnmaximierung für ihre Kleinaktionäre priorisieren.

Allerdings spricht das fundamentale Wachstum der Firmen auch für sich. So vermeldete Samsung zum Monatsbeginn ein Rekordergebnis. Die Goldman-Analysten erwarten, dass die Konzerne weiter stark wachsen werden.

Die aktuellen Bewertungen im Halbleiter-Sektor würden suggerieren, dass die Gewinne 2027 um 65 Prozent fallen werden. Und das, so jedenfalls erklärt es die Investmentbank, wäre ein maßlos pessimistisches Szenario.

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