Huthi: Haben feindlichen Vorstoß nahe Meerenge Bab-al-Mandab abgewehrt

27. Okt (Reuters) - ⁠Die Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben einen Vorstoß feindlicher Truppen in der Nähe der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab abgewehrt. Die aus dem Süden heranrückenden gegnerischen Kräfte, die von Saudi-Arabien unterstützt würden, seien mit schweren Waffen ‌und ballistischen Raketen angegriffen worden, teilten die Huthi am Dienstag mit. Es gebe zahlreiche Opfer unter den Gegnern, erklärte die mit dem Iran verbündete ⁠Miliz. Auch ⁠mehrere feindliche Militärfahrzeuge seien zerstört worden. Eine Stellungnahme der Regierung in Saudi-Arabien lag zunächst nicht vor.

Der Bab al-Mandab liegt im Osten des Roten Meeres und verbindet dieses über den Golf von Aden mit dem Indischen Ozean. Über die Meerenge vor der Küste des Jemens führt damit eine bedeutende ‌Schifffahrtsroute vom Mittelmeer über den Suezkanal bis in ‌den Indischen Ozean. Es ist der kürzeste Seeweg zwischen Europa und Asien und außerordentlich wichtig für den Welthandel - insbesondere für den Export saudiarabischen Erdöls etwa nach ⁠China, Indien und Japan. Diese Schifffahrtsroute hat noch an Bedeutung gewonnen, nachdem die ‌USA und Israel am 28. Februar den ⁠Iran angegriffen hatten und im Zuge des Krieges der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus im Persischen Golf massiv beeinträchtigt ist.

Die Huthi-Rebellen kämpfen seit Jahren gegen die Truppen der international anerkannten Regierung ‌im Jemen, die von Saudi-Arabien unterstützt ⁠wird. Sie hatten Ende 2014 Präsident ⁠Abd-Rabbu Mansur Hadi gestürzt, dem sie Korruption und Misswirtschaft vorwarfen. 2015 schaltete sich Saudi-Arabien in den Konflikt ein und schmiedete eine Allianz sunnitischer Länder gegen die Huthi. Die von Saudi-Arabien gestützte Regierung im Jemen kontrolliert den Süden des Landes, die schiitischen Huthi-Rebellen dagegen den Norden. Die Huthi gehören zur vom Iran geführten sogenannten Achse des Widerstandes und werden von der Führung in Teheran finanziell und mit Rüstungsgütern unterstützt.

(Bericht von: Ahmed ⁠Tolba, Yasemine Ghania, Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)