Huthi: Haben feindlichen Vorstoß nahe Meerenge Bab-al-Mandab abgewehrt

27. Okt (Reuters) - Die ⁠Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben einen Vorstoß feindlicher Truppen in der Nähe der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab abgewehrt. Zudem seien mehrere Ziele im Nachbarland Saudi-Arabien angegriffen worden, erklärten die mit dem Iran verbündeten Rebellen am Dienstag. Darunter seien das Verteidigungsministerium in der saudiarabischen Hauptstadt Riad sowie die Ölraffinerie Ras Tanura - die größte des sunnitischen Königreiches. Eine Stellungnahme der saudiarabischen Regierung ‌lag zunächst nicht vor.

Die aus dem Süden Richtung Bab al-Mandab heranrückenden gegnerischen Kräfte, die von Saudi-Arabien unterstützt würden, seien mit schweren Waffen und ballistischen Raketen angegriffen worden, teilten die Huthi mit. Es gebe zahlreiche Opfer unter den Gegnern, ⁠erklärte die schiitische ⁠Miliz. Auch mehrere feindliche Militärfahrzeuge seien zerstört worden.

Der Bab al-Mandab liegt im Osten des Roten Meeres und verbindet dieses über den Golf von Aden mit dem Indischen Ozean. Über die Meerenge vor der Küste des Jemens führt damit eine bedeutende Schifffahrtsroute vom Mittelmeer über den Suezkanal bis in den Indischen Ozean. Es ist der kürzeste Seeweg zwischen Europa und Asien und außerordentlich wichtig für den Welthandel - insbesondere für den Export saudiarabischen Erdöls etwa nach China, Indien und Japan. Diese ‌Schifffahrtsroute hat noch an Bedeutung gewonnen, nachdem die USA und Israel am 28. ‌Februar den Iran angegriffen hatten. Als Folge des Krieges ist der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus im Persischen Golf massiv beeinträchtigt.

HUTHI: ANGRIFF AUF ÖLRAFFINERIE RAS TANURA

Die Huthi-Miliz erklärte wenig später zudem, sie habe das Verteidigungsministerium in Riad beschossen. Außerdem habe sie zwei ⁠militärische Transportflugzeuge auf dem Flughafen Nadschran sowie einen Luftwaffenstützpunkt in Chamis Muschait in Saudi-Arabien angegriffen. Auch dazu gab es zunächst keine ‌Stellungnahme Saudi-Arabiens.

Die Ölraffinerie Ras Tanura, die die Miliz nach eigener ⁠Darstellung mit einer ballistischen Rakete beschossen hat, ist die größte Saudi-Arabiens und liegt westlich der Straße von Hormus am Persischen Golf. Sie hat eine Kapazität von 555.000 Barrel Öl pro Tag und war zu Beginn des Iran-Krieges zeitweise vorsorglich geschlossen worden. Der Militärsprecher der Huthis, Jahja Sari, sagte, durch den Beschuss sei ein ‌Feuer auf dem Gelände der Raffinerie ausgebrochen. Zu dem Komplex gehört ⁠auch ein Schifffahrtsterminal.

Nahezu alle Ölexporte Saudi-Arabiens laufen über ⁠zwei Haupthäfen: Ras Tanura am Persischen Golf und Janbu am Roten Meer. Beide Häfen wurden in der Vergangenheit von den Huthi-Rebellen angegriffen. Sie kämpfen seit Jahren gegen die Truppen der international anerkannten Regierung im Jemen, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Huthis hatten Ende 2014 Präsident Abd-Rabbu Mansur Hadi gestürzt, dem sie Korruption und Misswirtschaft vorwarfen. 2015 schaltete sich Saudi-Arabien in den Konflikt ein und schmiedete eine Allianz sunnitischer Länder gegen die Huthi. Ein 2022 von den Vereinten Nationen vermittelter Waffenstillstand zwischen den Lagern wurde durch die jüngsten Kämpfe zunichte gemacht. Die von Saudi-Arabien gestützte Regierung im Jemen kontrolliert den Süden des Landes, die Huthi-Rebellen den Norden. Die Huthi gehören zur vom Iran geführten sogenannten ⁠Achse des Widerstandes und werden von der Führung in Teheran finanziell und mit Rüstungsgütern unterstützt.

(Bericht von: Ahmed Tolba, Yasemine Ghania, Sabine Ehrhardt, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte))