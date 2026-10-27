Bangalore, 26. ⁠Okt (Reuters) - Der US-Essenslieferant DoorDash befindet sich einem Insider zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme des Lebensmittel-Lieferdienstes Instacart. Bei dem Geschäft könnte Instacart mit etwa ‌17 Milliarden Dollar bewertet werden. Eine Einigung könnte am Mittwoch erzielt werden, sagte eine mit dem ⁠Vorgang vertraute ⁠Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe jedoch keine Garantie für einen erfolgreichen Abschluss. Die Instacart-Aktie legte im regulären Handelsverlauf um rund acht Prozent zu. Die Papiere von DoorDash gaben ‌dagegen um etwa sechs Prozent nach. ‌Instacart wurde am Freitag an der Börse mit rund 13 Milliarden Dollar bewertet.

Zuerst hatte das "Wall Street Journal" ⁠über die Gespräche berichtet. Durch die Übernahme erhielte DoorDash ‌Zugang zum etablierten Marktplatz ⁠und zu den Beziehungen zum Einzelhandel von Instacart. Diese ließen sich mit dem eigenen großen Liefernetzwerk und Kundenstamm kombinieren. Instacart hatte einen ‌Verkauf geprüft. Dabei habe ⁠es erste Gespräche mit ⁠potenziellen Käufern wie Uber und DoorDash gegeben, hatte das Portal "The Information" am Freitag gemeldet. Die Verhandlungen mit Uber würden jedoch nicht mehr fortgesetzt, erklärte der Insider weiter. Instacart lehnte eine Stellungnahme ab. Uber und DoorDash reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

(Bericht von Echo WangBearbeitet von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)