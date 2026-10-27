Zürich, ⁠27. Okt (Reuters) - Berater des Schweizer Pflanzenschutz- und Saatgutkonzerns Syngenta peilen bei dessen geplantem Börsengang in Hongkong Insidern ‌zufolge eine Bewertung von mindestens 66 Milliarden Dollar an. Die Erstnotiz ⁠dürfte ⁠voraussichtlich Anfang kommenden Jahres erfolgen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Banken des von dem chinesischen ‌Staatskonzern Sinochem kontrollierten ‌Unternehmens mit Sitz in Basel hätten eine Bewertung vom 15- bis 20-fachen des ⁠für 2026 erwarteten Betriebsergebnisses (Ebitda) ins Spiel ‌gebracht. Syngenta ⁠erzielte im Jahr 2025 ein Ebitda von 4,4 Milliarden Dollar. Einer mit der Situation vertrauten ‌Person zufolge ⁠zeichnet sich für das ⁠laufende Jahr ein leichter Anstieg ab. Syngenta lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bericht von Oliver Hirt und John Revill; Mitarbeit Yantoultra Ngui. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)