IRW-News: ACCESS Newswire: DistillerSR bringt Smart Chat auf den Markt, eine in seine Evidence-Plattform integrierte KI-Chat-Schnittstelle

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: DistillerSR bringt Smart Chat auf den Markt, eine in seine Evidence-Plattform integrierte KI-Chat-Schnittstelle

Sprechen Sie mit Ihren Evidenzdaten. Vertrauen Sie der Antwort.

OTTAWA, ON / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2026 / DistillerSR® Inc., Pionier und Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des Evidenzmanagements, gab heute die Einführung von Smart Chat bekannt. Mit Smart Chat werden die Agentic AI-Funktionen von DistillerSR direkt in die Plattform integriert. Seit September 2025 beseitigt die Agentic AI von DistillerSR Evidenzsilos in Kundenunternehmen, indem sie große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) mit einem Repository fachlich validierter Literaturdaten verknüpft. Mit Smart Chat steht diese Funktion nun nativ innerhalb der sicheren Plattform von DistillerSR zur Verfügung.

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Zwar erkennen Forscher das Potenzial generativer KI an, doch viele Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften können es nicht riskieren, externe große Sprachmodelle mit ihren sensiblen Forschungsdaten zu verknüpfen, sagte Peter OBlenis, CEO von DistillerSR. Smart Chat beseitigt diese Barriere. Es ist direkt in die Plattform integriert, die die Teams bereits nutzen, arbeitet ausschließlich mit ihren eigenen DistillerSR-Projekten und ist in jeder Version von DistillerSR enthalten.

Smart Chat arbeitet ausschließlich mit den Daten aus den DistillerSR-Projekten des Kunden und hat keinen Zugriff auf das offene Internet oder externe Quellen, was das Risiko von Halluzinationen drastisch reduziert und sicherstellt, dass jede Antwort auf den eigenen, validierten Erkenntnissen des Unternehmens basiert. Kundendaten werden niemals zum Trainieren von KI-Modellen verwendet, und Smart Chat beachtet urheberrechtliche Verpflichtungen. Jede Aktion unterliegt dem bestehenden Rollen- und Berechtigungssystem von DistillerSR und ist vollständig nachverfolgbar.

Mit Smart Chat können Nutzer:

- Ihre Daten auswerten: Fragen stellen, Ergebnisse zusammenfassen und extrahierte Daten projektübergreifend vergleichen.

- Berichte und andere Ausgabedokumente entwerfen: Zusammenfassungen von Ergebnissen, Abschnitte für behördliche Einreichungen, Tabellen und formatierte Inhalte erstellen, die von ihren Experten geprüft und fertiggestellt werden können.

- Protokolle und Arbeitsabläufe konfigurieren: Formulare erstellen und bearbeiten, Fragen projektübergreifend hinzufügen sowie Referenzmetadaten und Bezeichnungen verwalten.

Smart Chat ist eine leistungsstarke Alternative zur umfassenden Model-Context-Protocol-(MCP)-Schnittstelle von DistillerSR für Organisationen, denen die IT-Unterstützung oder die Berechtigungen für eine Anbindung fehlen. Smart Chat erfordert keine Integration, keine separate LLM-Lizenz und keine Einrichtung.

Smart Chat ist ab sofort verfügbar und in allen Versionen von DistillerSR enthalten. Mit Smart Screening und Smart Evidence Extraction (SEE) können Teams ihre Evidenz sichten und extrahieren und nun auch mit ihr interagieren, wobei Experten bei jedem Schritt eingebunden sind.

Über DistillerSR

DistillerSR ist der Pionier und Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des Evidenzmanagements. Heute vertrauen 80 % der führenden Pharma- und Medizintechnikunternehmen auf DistillerSR, um auf sichere Weise transparente, prüfungsfähige und regulatorisch konforme Literaturrecherchen zu erstellen. Die DistillerSR-Plattform und das modulare Ökosystem ermöglichen es Kunden, die Verwaltung und Analyse evidenzbasierter Forschung sicher zu automatisieren: schneller, genauer, transparenter und in großem Maßstab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.distillersr.com.

Medienkontakt bei DistillerSR Inc.: Vivian MacAdden, vivian.macadden@distillersr.com

QUELLE: DistillerSR Inc.

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