IRW-News: NGX Limited: NGX sichert sich ein Landpaket in Distriktgröße im Damara Gold Belt in Namibia

IRW-PRESS: NGX Limited: NGX sichert sich ein Landpaket in Distriktgröße im Damara Gold Belt in Namibia

- NGX sichert sich die Rechte auf den Erwerb von bis zu 85 % der Anteile an sieben Explorationslizenzen (EPLs) (vier aktiv (erteilt), eine aktiv (Verlängerung ausstehend), zwei beantragt (vorbehaltlich ECC)).

- Durch diese Akquisitionen erhält NGX ein Landpaket mit einer Distriktgröße von über 1.300 km² in Afrikas am schnellsten aufstrebender Goldprovinz, dem Damara Belt in Namibia.

- Die Lizenzen befinden sich in der Nähe der 3,78 Mio. Unzen* schweren Goldlagerstätte Kokoseb von WIA Gold (ASX:WIA) sowie aufstrebender Prospektionsgebiete auf den Lizenzen von Ongwe Minerals (TSXV:OGW).

- Das Gebiet liegt innerhalb des panafrikanischen Damara Belt und ist von bedeutenden Lineamenten, Verwerfungen und Überschiebungsstrukturen durchzogen, die in der Region bekanntermaßen eine Goldmineralisierung beherbergen.

- NGX hat sich darüber hinaus das Recht gesichert, eine Beteiligung von bis zu 85 % am Kupferprojekt Karas zu erwerben, einer 194 km² großen EPL, die an die Lagerstätte Haib von Koryx Copper (TSXV:KRY), einem bedeutenden Cu-Mo-Au-Porphyr-System, angrenzt.

- Das Unternehmen hat ein Bookbuilding abgeschlossen, um einen Bruttoerlös in Höhe von 3,6 Mio. A$ zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit neuen und bestehenden Projekten zu beschaffen.

* Siehe ASX-Mitteilung von WIA Gold vom 10. August 2026

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Abbildung 1: Karte der Projekte Erongo und Otjikoto South gegenüber den wichtigsten in der Region tätigen Goldexplorationsunternehmen

27. Oktober 2026 / IRW-Press / NGX Limited (NGX oder das Unternehmen) freut sich, den strategischen Erwerb des Rechts bekannt zu geben, eine Beteiligung von bis zu 85 % an sieben Explorationslizenzen (vier aktiv (erteilt), eine aktiv (Verlängerung ausstehend) und zwei beantragte) zu erwerben, woraus sich ein Landpaket mit einer Distriktgröße von über 1.300 km² im aufstrebenden Damara Belt Namibias, der bedeutende Goldvorkommen beherbergt, ergibt.

Das konsolidierte Paket von NGX, das Goldprojekt Erongo (Erongo Gold oder Projekt), befindet sich in unmittelbarer Nähe der Goldentdeckung Kokoseb von WIA Gold (ASX:WIA) und ist von bedeutenden Lineamenten, Verwerfungen und Überschiebungsstrukturen durchzogen, die in der gesamten Region bekanntermaßen eine Goldmineralisierung beherbergen.

NGX plant, die Explorationsaktivitäten auf dem gesamten konsolidierten Grundstückspaket zu beschleunigen und dabei die nachweislich goldreichen Strukturkorridore des Gürtels ins Visier zu nehmen.

Das Unternehmen hat sich zudem das Recht gesichert, eine Beteiligung von bis zu 85 % am Kupferprojekt Karas zu erwerben, einer 194 km² großen kürzlich erteilten EPL, der an die Lagerstätte Haib von Koryx Copper, einem bedeutenden paläoproterozoischen Cu-Mo-Au-Porphyr-System, angrenzt. Die Nähe zu Haib bietet eine attraktive Explorationsmöglichkeit für eine porphyrische Kupfermineralisierung, einschließlich einer disseminierten und strukturell kontrollierten Mineralisierung.

Peter Fox, Executive Director, kommentierte die Transaktion wie folgt:

Diese Konsolidierung des Gebiets stellt eine spannende Weiterentwicklung der Präsenz von NGX in Namibia dar und verschafft dem Unternehmen eine bedeutende und äußerst aussichtsreiche Goldposition im Damara Belt. Die Qualität dieses Gebiets, das an aufstrebende Entdeckungen wie Kokoseb von WIA Gold angrenzt und dieselben geologischen Merkmale sowie bedeutende regionale Strukturen aufweist, die mit den Goldlagerstätten der Region in Zusammenhang stehen, spricht für das Format dieser Chance.

Nachdem nun 1.300 km² vertraglich gesichert wurden und umfangreiche Probenahmen geplant sind, freuen wir uns darauf, den Wert dieses Grundstücksbestands zu erschließen und das erhebliche Goldpotenzial, das wir im gesamten Gürtel sehen, zu realisieren.

DAS GOLDPROJEKT ERONGO

Das distriktgroße Landpaket Erongo befindet sich in der North Central Zone des panafrikanischen Damara Belt in Zentralnamibia, innerhalb desselben strukturellen Korridors, in dem sich die wichtigsten orogenen Goldlagerstätten des Gürtels befinden, darunter Kokoseb und Ondundu. Das Projekt liegt etwa 250 Straßenkilometer nordwestlich von Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Es ist über asphaltierte Nationalstraßen gut erreichbar, wobei ein Netz aus amtlich ausgewiesenen Schotterstraßen eine durchgehende Anbindung gewährleistet.

Das Projekt wird von günstigen Metasedimenten der Kuiseb Formation der Swakop Group unterlagert, darunter Glimmerschiefer, Metagrauwacke und Migmatit, in die syn- bis posttektonische Damaran-Granite eingedrungen sind. Diese lithologischen und Unterschiede und Kontraste im mechanischen Verformungsverhalten der Gesteine bieten günstige Rahmenbedingungen für die Entstehung und Lokalisierung orogener Goldmineralisierungen.

Das Zentrum des Projekts liegt am Kreuzungspunkt dreier bedeutender regionaler Strukturen: des krustenweiten Omaruru Lineament, des nach Nordnordost verlaufenden Welwitschia Lineament und des Tubusis Lineament. Diese Strukturen werden als Leitwege erster Ordnung für mineralisierende Fluide interpretiert, wobei die damit verbundenen Verzweigungen zweiter Ordnung, Falten und Granitkontakte günstige Stellen für die Mineralablagerung bieten.

Es wird angenommen, dass die Mineralisierung strukturell kontrolliert und orogener Beschaffenheit ist; sie ist vorwiegend in Kuiseb-Schiefern in der Nähe von Granitkontakten beherbergt und ist mit Arsen, Wismut und Wolfram als charakteristische Indikatorsignaturen vergesellschaftet. Die Kombination aus günstigen Wirtsgesteinen, einer strukturellen Lage erster Ordnung an einem wichtigen Lineament-Schnittpunkt und einer strategischen Position innerhalb eines Goldkorridors, der von mehreren Millionen Unzen schweren Lagerstätten eingerahmt wird, untermauert das große Potenzial des Goldprojekts Erongo.

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Abbildung 2: Lage des Goldprojekts Erongo von NGX mit Darstellung wichtiger Lineamente und Verwerfungen auf einer geologischen Karte im Maßstab 1:250.000

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Abbildung 3: NGXs nördliche EPL (Verlängerung steht noch aus) des Erongo-Pakets, weniger als 10 km von WIA Golds Lagerstätte Kokoseb entfernt

DAS PROJEKT OTJIKOTO SOUTH

Das Projekt Otjikoto South (Otjikoto South) liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zur Goldmine Otjikoto von B2Gold (TSX:BTO), einem bedeutenden orogenen Goldsystem innerhalb des Damara Belt.

Otjikoto South wird als potenzialreich für ähnliche Mineralisierungstypen erachtet, wobei das Lizenzgebiet von höffiger Geologie aus dem Damara-Zeitalter und strukturellen Trends unterlagert wird, die mit dem ausgedehnten mineralisierten System Otjikoto in Zusammenhang stehen. Das Gebiet befand sich zuvor im Besitz von B2Gold als Teil seines umfassenderen Explorationspakets Otjikoto, bevor es aufgegeben wurde; hier wurden bisher nur begrenzte Explorationsbohrungen niedergebracht.

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Abbildung 4: Die Lizenzen des Projekts Otjikoto South von NGX zeigen die vorherrschende Lithologie im Zusammenhang mit der Lagerstätte Otjikoto, die sich zusammen mit wichtigen strukturellen Merkmalen nach Süden in das Lizenzgebiet von NGX erstreckt.

DAS KUPFERPROJEKT KARAS

Das Kupferprojekt Karas (Karas) umfasst eine 194 km² große kürzlich erteilte EPL, die sich etwa 10 km östlich der Porphyr-Kupferlagerstätte Haib von Koryx Copper (TSXV: KRY) und etwa 790 km südlich von Windhoek, der Hauptstadt Namibias, befindet.

Das Projekt Karas befindet sich im gleichen geologischen Milieu wie Haib, nämlich im paläoproterozoischen Richtersveld Magmatic Arc der Richtersveld Subprovinz, der Teil der Namaqua-Natal Metamorphic Province ist. Hier drangen in die vulkanischen Gesteine der Orange River Group, die von Basalt bis Rhyolith reichen, Granit und Granodiorit der Vioolsdrif Suite ein; diese Intrusionsabfolge steht in Zusammenhang mit der Porphyr-Kupfermineralisierung bei Haib. Die Nähe des Projekts Karas zu Haib und der gemeinsame geologische Rahmen lassen auf das Potenzial für eine porphyrische Kupfermineralisierung schließen, sowohl in Form von disseminierten Vorkommen als auch in strukturell kontrollierten Zonen.

Karas umfasst mehrere bekannte Kupfervorkommen, darunter das Prospektionsgebiet Sperlingputs, in dem in den frühen 1960er-Jahren Oxidkupfer abgebaut wurde. Die Kupferoxid- und -sulfidmineralisierung bei Sperlingputs ist in einer nach Norden streichenden Scherzone beherbergt, die im Rahmen historischer Explorationsarbeiten in Streichrichtung verfolgt wurde.

Sperlingputs und die weiteren Kupfervorkommen innerhalb des Lizenzgebiets rechtfertigen eine sofortige Weiterverfolgung.

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Abbildung 5: Das Kupferprojekt Karas von NGX, 10 km östlich des Porphyr-Systems Haib.

NÄCHSTE SCHRITTE

NGX plant, die Explorationsaktivitäten auf seinem gesamten konsolidierten Grundbesitz zu beschleunigen, wobei der Aufbau der Unternehmenspräsenz in Namibia bereits im Gange ist und die Ernennung von Schlüsselpersonal weit fortgeschritten ist. Die ersten Programme werden auf die nachweislich goldhaltigen strukturellen Korridore des Gürtels abzielen.

Die Entnahme von Boden- und Calcretproben hat sich im gesamten Damara Belt als äußerst effektiv erwiesen, um übereinstimmende Arsen-, Gold-, Wismut- und Wolfram-Anomalien zu identifizieren, die mit regionalen Strukturen in Zusammenhang stehen, in der Nähe von Granitkontakten liegen und innerhalb des Kuiseb Schist vorkommen. NGX beabsichtigt, diese bewährte Explorationsmethodik in allen Lizenzgebieten seines Projekts Erongo anzuwenden, um ähnliche geochemische Signaturen zu identifizieren, die mit aussichtsreichen orogenen Goldmineralisierungen in Verbindung stehen.

NGX treibt den Einsatz der detectORE-Technologie von Portable PPB aktiv voran, einem feldbasierten Goldanalysesystem, das eine firmeneigene Probenaufbereitung mit tragbarer RFA kombiniert, um vor Ort schnelle Ergebnisse bei niedrigen Goldkonzentrationen zu liefern. Die Technologie wird es NGX ermöglichen, Gold- sowie Multi-Element- und Indikatorelement-Signaturen zu analysieren und die Probenahmeprogramme entsprechend den erzielten Ergebnissen anzupassen, was eine effizientere und reaktionsschnellere Exploration in allen Projekten unterstützt.

NGX beabsichtigt, sein Feldteam zu vergrößern, um laufende und zukünftige Explorationsaktivitäten zu unterstützen, einschließlich der Einstellung eines Projektgeologen, von Feldtechnikern und lokalem Probenahmepersonal. Zudem ist eine unabhängige geologische Überprüfung geplant, um höffige Ziele einzustufen und Explorationsaktivitäten zu priorisieren.

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Abbildung 6: Das NGX-Team bei einem kürzlich durchgeführten Due-Diligence-Besuch; die Aufnahme zeigt günstige Geländebedingungen für Explorationsarbeiten

Link zur englischen Originalmeldung: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03153593-6A1351599&v=undefined

WEITERE INFORMATIONEN & GENEHMIGUNGEN DER AKTIONÄRE

Das Unternehmen hat von der ASX die Bestätigung erhalten, dass die Börsenvorschriften 11.1.2 und 11.1.3 auf die Transaktion keine Anwendung finden. Die ASX hat bestätigt, dass das Unternehmen weder gemäß Börsenvorschrift 11.1.2 die Zustimmung der Aktionäre einholen noch die Kapitel 1 und 2 der ASX-Börsenvorschriften erneut erfüllen muss.

Wie oben erwähnt, beabsichtigt das Unternehmen, eine Hauptversammlung einzuberufen, um die Zustimmung zur Ausgabe von Aktien im Rahmen der Tranche 2 der Platzierung einzuholen, einschließlich der geplanten Beteiligung von Direktoren. Die Aktionäre werden in Kürze eine Einberufung zur Hauptversammlung sowie einen Erläuterungsprospekt erhalten.

RISIKOFAKTOREN

Aktionäre und Investoren sollten sich zudem bewusst sein, dass die Übernahme einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen unterliegt (wie oben dargelegt) und daher das Risiko besteht, dass sich die in dieser Mitteilung beabsichtigte Transaktion ändern könnte oder nicht vor dem Stichtag abgeschlossen wird. Sollte dies eintreten, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Aussichten des Unternehmens und seinen Aktienkurs haben.

Zwar hat das Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, es ist jedoch zu beachten, dass sich die Lizenzen in einem frühen Stadium befinden und den üblichen Risiken unterliegen, die mit Unternehmen verbunden sind, die Explorations- und Erschließungsaktivitäten für Projekte in Namibia durchführen; diese Risiken bleiben auch nach Abschluss der Übernahme bestehen.

Darüber hinaus wurden eine Reihe weiterer Risikofaktoren identifiziert, die speziell mit der Übernahme und deren Aussichten zusammenhängen, darunter unter anderem:

- Die EPLs befinden sich in Namibia, weshalb der Geschäftsbetrieb des Unternehmens den damit verbundenen Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt ist, die mit den nationalen, regionalen und lokalen Jurisdiktionen zusammenhängen. Widerstand gegen die EPLs oder Veränderungen in der Unterstützung der EPLs durch die lokale Community sowie etwaige Änderungen der Bergbau- oder Investitionspolitik oder der politischen Haltung in Namibia - insbesondere in Bezug auf den Abbau, die Verarbeitung oder die Nutzung von Uran - können sich nachteilig auf den operativen Betrieb auswirken, den Genehmigungsprozess oder die auferlegten Auflagen verzögern oder beeinträchtigen, die Explorations- und Erschließungskosten erhöhen oder die Rentabilität des Unternehmens verringern.

- Die EPLs befinden sich in einem frühen Explorationsstadium, und Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Mineralexploration mit hohen Risiken verbunden ist. Es kann nicht garantiert werden, dass die Exploration der EPLs oder anderer Lizenzen, die möglicherweise in Zukunft erworben werden, zur Entdeckung wirtschaftlich nutzbarer Lagerstätten führt. Selbst wenn das Unternehmen eine rentable Lagerstätte identifiziert, gibt es keine Garantie dafür, dass solche Erzvorkommen wirtschaftlich abgebaut werden können. Es besteht keine Gewissheit, dass eine Mineralressource identifiziert wird, und selbst wenn eine Mineralressource identifiziert wird, ist nicht sicher, dass diese ausreicht, um rentable Bergbauaktivitäten durchzuführen.

- Die Explorations- und etwaigen künftigen Bergbauaktivitäten des Unternehmens hängen von der Erteilung, Aufrechterhaltung und/oder zeitweisen Erneuerung der entsprechenden Eigentumsrechte, Lizenzen, Konzessionen, Pachtverträge, Schürfrechte, Genehmigungen und behördlichen Zustimmungen ab, die widerrufen oder neuen Beschränkungen unterworfen werden können. Es besteht keine Gewähr dafür, dass solche Eigentumsrechte, Lizenzen, Konzessionen, Pachtverträge, Schürfrechte, Genehmigungen oder behördlichen Zustimmungen erteilt werden oder, falls erteilt, nicht widerrufen, wesentlich geändert oder zu für das Unternehmen inakzeptablen Bedingungen gewährt werden oder zum Nachteil des Unternehmens nicht verlängert werden oder dass deren Verlängerungen erfolgreich sein werden. Die Verlängerung von EPLs in Namibia liegt im Ermessen des zuständigen Ministers und hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, die von den zuständigen Behörden auferlegten Bedingungen zu erfüllen, einschließlich der Compliance mit den Anforderungen an das Arbeitsprogramm des Unternehmens, was wiederum davon abhängt, dass das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel verfügt, um diese Ausgabenanforderungen zu decken. Die Auferlegung neuer Bedingungen oder die Unfähigkeit, diese Bedingungen zu erfüllen, kann sich nachteilig auf den operativen Betrieb, die Finanzlage und/oder die Ertragslage des Unternehmens auswirken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Fox

Executive Director

Tel: +61 8 9322 6322

Sam Cordin

Executive

Tel: +61 422 799 087

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen zu den Plänen im Zusammenhang mit dem Projekt von NGX sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne des Unternehmens zur Entwicklung der Projekte wie derzeit erwartet verlaufen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Mitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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