IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper erweitert historisches Kupfersystem durch bisher umfangreichstes Bohrprogramm in der Geschichte des Projekts und identifiziert in mehreren Abschnitten eine durchgehende Mineralisierung

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper erweitert historisches Kupfersystem durch bisher umfangreichstes Bohrprogramm in der Geschichte des Projekts und identifiziert in mehreren Abschnitten eine durchgehende Mineralisierung

· Die Kampagne mit zwei Bohrgeräten über 10.419 Meter mit 28 Bohrlöchern erweitert den bestehenden Kernbereich von Star Main in Richtung Osten, Nordosten, Norden und Westen, wobei in tieferen Zielen durchgehend sichtbare Kupfersulfide festgestellt wurden.

· Das Unternehmen führte zudem 3D-IP- und MT-Messungen über 37 Linienkilometer durch, um die Kenntnisse über bekannte Ziele zu vertiefen, und teilt mit, dass die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen. Strategisches Ziel ist eine erste Ressourcenschätzung im ersten Quartal 2027 und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im vierten Quartal 2027.

VANCOUVER, British Columbia / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (WKN A416ME) (Star Copper oder das Unternehmen), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, den Abschluss seines umfangreichen Explorationsprogramms 2026 in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Star im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben (Abbildung 1). Als bisher umfangreichste Kampagne in diesem Projekt hat sie das Kupfer-Gold-Porphyrsystem Star Main wesentlich in alle untersuchten Richtungen erweitert.

Highlights des Programms 2026

· Die Bohrprogramme 2025-2026 verdoppelten den gesamten Bohrumfang in der Geschichte des Projekts; dabei wurden über einen Zeitraum von fünf Monaten mit zwei mobilen Bohrgeräten insgesamt 10.419 Meter in 28 Bohrlöchern gebohrt.

· Der Schwerpunkt lag auf dem Kern des Kupfer-Gold-Porphyrsystems, wobei durch Step-out-Bohrungen im Vorzeigeprojekt Star Main erfolgreich weitere 9.357 Meter in 24 Bohrlöchern gebohrt wurden; die übrigen vier Bohrlöcher (ca. 1.062 Meter) erweiterten erfolgreich die Satellitenziele Copper Creek, Star North und Star East.

· Die nordöstliche Erweiterung wurde mit sieben Bohrlöchern über insgesamt 2.489 Meter geologisch bestätigt und erweitert das Untersuchungsgebiet über den Bereich der historischen Bohrungen hinaus; dabei wurden verbreitet Chalkopyrit, eine kaliumreiche Alteration und Quarz-Sulfid-Gangbildung nachgewiesen. Der Korridor folgt dem historischen Bohrloch S-025, das 269 Meter mit 0,42 % Kupfer und 0,198 g/t Gold ergab, sowie Bohrloch S-054A (2025), das 183 Meter mit 0,28 % CuÄq, einschließlich 45 Meter mit 0,47 % CuÄq, ergab.

· Ein tiefer Durchbruch im Westen in Bohrloch S-076 erreichte den anvisierten Horizont (in ca. 525 Metern vertikaler Tiefe) und wies über einen Abschnitt von rund 60 Metern eine ausgeprägte, sichtbare Kupfersulfidmineralisierung auf. Bohrloch S-079 wurde bis auf 750 Meter ausgeführt und durchteufte in einem vergleichbaren Horizont starke sichtbare Kupfersulfide. Der interpretierte Korridor bleibt in Richtung Nordwesten und in der Tiefe offen.

· Es wurden geophysikalische 3D-IP- und MT-Untersuchungen über 37 Linienkilometer durchgeführt, wobei die Ergebnisse der 2D- und 3D-Inversionen vorliegen und derzeit in die Daten aus zwei Bohrsaisonen integriert werden.

· Die Untersuchungsergebnisse für das gesamte Programm stehen noch aus; sie werden nach und nach im Zuge des Kernzuschnitts erwartet, und die technischen Arbeiten werden fortgesetzt mit dem Ziel, bis 2027 eine potenzielle erste Mineralressourcenschätzung zu erstellen.

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Abbildung 1: Konzessionen des Projekts Star und Bohrgebiete von 2026.

Erweiterung des Systems in Richtung Nordosten

Mit sieben Bohrlöchern, nämlich S-063, S-064, S-065, S-066/066A, S-067 und S-069, über insgesamt ca. 2.489 Meter wurde die Kontinuität der Kupfer-Gold-Mineralisierung in Streichrichtung und in der Tiefe untersucht, und zwar ausgehend vom historischen Bohrloch S-025 und dem Bohrloch S-054A des Unternehmens aus dem Jahr 2025 (Abbildung 2).

Die Bohrprotokolle zeigten in mehreren Bohrungen eine weit verbreitete Kaliumalteration, Quarz-Sulfid-Gangbildung und eine Chalkopyrit-haltige Mineralisierung. In Bohrloch S-066A wurde nahe der Oberfläche eine Kupfermineralisierung festgestellt. S-067, das tiefste Bohrloch des Programms im Nordosten mit 482 Metern, verblieb unterhalb von 300 Metern in alteriertem und mineralisiertem Intrusiv- und Vulkangestein.

Zusammengenommen stützen die Bohrlöcher im Nordosten die Interpretation des Unternehmens, dass das hypogene System von Star Main über den bereits bekannten Bohrbereich hinausreicht - einen Bereich, der bisher noch nie systematisch durch Bohrungen erkundet wurde.

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Abbildung 2: Nordöstliche Ausdehnung von Star Main, Step-out-Bohrlöcher von 2026. Der mineralisierte Bereich ist eine geologische Interpretation und stellt keine Mineralressource dar.

Ein tieferer Kupfer-Gold-Korridor auf der westlichen Seite

Die westliche und nordwestliche Flanke von Star Main galten historisch gesehen als der am schwierigsten zu erschließende Bereich des Projekts, da frühere Betreiber wiederholt durch Verwerfungszonen daran gehindert wurden, bis zu den anvisierten Horizonten durchzudringen. Im Jahr 2026 gelang dies dem Unternehmen.

Bohrloch S-076 wurde ca. 70 Meter südwestlich des historischen Bohrlochs S-037 gebohrt und untersuchte erfolgreich den Zielhorizont in einer vertikalen Tiefe von ca. 525 Metern; die geologische Protokollierung ergab eine starke sichtbare Kupfermineralisierung über einen Abschnitt von ca. 60 Metern.

S-079, das ca. 60 Meter nordwestlich von S-037 angesetzt wurde, erreichte eine Tiefe von 750 Metern und stellt das tiefste Bohrloch des Programms dar; es stieß auf eine starke sichtbare Kupfermineralisierung in einem Horizont, der mit jenem vergleichbar ist, der in den historischen Bohrlöchern S-037 und S-048 identifiziert wurde (Abbildung 3).

Der interpretierte Korridor bleibt in Richtung Nordwesten und in der Tiefe offen und hat bei den Folgeuntersuchungen Priorität.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass visuelle Beobachtungen einer Kupfermineralisierung keinen Ersatz für Laboranalysen darstellen und keine Rückschlüsse auf die Kupfer- oder Goldgehalte zulassen. Erst durch die Analyseergebnisse lassen sich der Gehalt, die Mächtigkeit und die Kontinuität der mineralisierten Abschnitte bestimmen.

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Abbildung 3: Querschnitt A-A (Blickrichtung Westen) durch S-037 mit Kennzeichnung der Bohrlöcher S-076 und S-079 von 2026.

Geophysik: Dreidimensionale Betrachtung des Systems

Neben den Bohrungen wurden geophysikalische Messungen mittels fortschrittlicher 3D-induzierter Polarisation (3D-IP) und Magnetotellurik (MT) über ca. 37 Linienkilometer durchgeführt, wobei die Ergebnisse in Form von 2D-Linieninversionen und 3D-Inversionen inzwischen vorliegen.

Durch die Zusammenführung dieser Datensätze mit den historischen Bohrergebnissen, der geologischen Kartierung, den geochemischen Daten und der Bohrdatenbank für 2025-2026 soll ein wesentlich vollständigeres dreidimensionales Bild des Systems entstehen, welches sowohl die Frage der Kontinuität innerhalb der bereits bekannten Hülle als auch die gezielte Suche nach Erweiterungen in der Tiefe präzisieren soll.

Erkundung von Satellitenzielen

Mit dem Programm wurden zudem First-Pass- und Folgebohrungen im weiteren Umfeld des Projekts Star über 585 Meter in zwei Bohrlöchern in Copper Creek, 246 Meter in Star North und 230,6 Meter in Star East ausgeführt (Abbildung 1). Diese Bohrlöcher erweitern die geologische Datengrundlage des Unternehmens über den gesamten Konzessionsblock des Unternehmens mit einer Fläche von ca. 6.829 Hektar, der mit Ausnahme des Projekts Star Main bisher nur sehr wenig mit Bohrungen erkundet wurde.

Zur Einordnung: Durch frühere Arbeiten wurde eine oberflächennahe supergene, mit Kupfer angereicherte Zone definiert, die dahingehend interpretiert wird, dass sie sich über ca. 300 Meter x 250 Meter bis in eine Tiefe von ca. 100 Metern erstreckt und dass darunter ein ausgedehnteres hypogenes Kupfer-Gold-System liegt, das sich laut Interpretation über ca. 300 Meter x 500 Meter bis in eine Tiefe von ca. 400 Metern erstreckt und in mehrere Richtungen offen ist. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Abmessungen um geologische Interpretationen handelt und nicht um eine Mineralressourcenschätzung.

Stellungnahme der Geschäftsleitung

Darryl Jones, President und CEO von Star Copper, merkte wie folgt an: Dies war die bisher umfangreichste Explorationssaison in der Geschichte des Projekts Star. Mit zwei Bohrgeräten, mehr als 10.000 Bohrmetern und 28 fertiggestellten Bohrlöchern sowie fortschrittlichen geophysikalischen Untersuchungen über 37 Linienkilometer entspricht das Resultat etwa dem Dreifachen der Bohrungen, die wir im Jahr 2025 durchgeführt haben.

Wir hatten uns zwei Ziele gesetzt, so Herr Jones weiter. Wir wollten nachweisen, dass sich das hypogene System in Richtung Nordosten fortsetzt, und schließlich wollten wir endlich in die tieferen Kupfer-Gold-Horizonte auf der Westseite vordringen - Bereiche, die jahrelang dazu geführt hatten, dass die Bohrungen abgebrochen werden mussten. Beides ist uns gelungen; wir haben alle unsere Ziele erreicht und dafür lediglich 10.000 Bohrmeter benötigt. Die Bohrlöcher S-076 und S-079 erreichten den anvisierten Horizont, und der Bohrkern wies deutlich sichtbares Kupfer auf; dieser Korridor ist zudem in Richtung Nordwesten und in der Tiefe weiterhin offen.

Wir verfügen inzwischen über einen umfassenden Explorationsdatensatz, der in seinem Umfang weit über das hinausgeht, was uns noch vor zwölf Monaten zur Verfügung stand. Der kurzfristige Schwerpunkt liegt nun darauf, diesen Datensatz durch Analyseergebnisse, ein integriertes 3D-Modell und technische Arbeiten für eine erste Mineralressourcenschätzung im Jahr 2027 nutzbar zu machen.

Die nächsten Schritte

· Untersuchungsergebnisse: Das Zerschneiden der Bohrkerne befindet sich in der Endphase; die Proben werden derzeit an das Labor versandt; die Ergebnisse werden nach ihrem Eingang und ihrer Verifizierung veröffentlicht.

· Modellintegration: Zusammenführung der Bohrdatenbank von 2026 mit den 3D-IP- und MT-Inversionen, um das dreidimensionale geologische Modell und das Mineralisierungsmodell des Unternehmens zu aktualisieren.

· Prioritäre Folgearbeiten: Überprüfung der Kontinuität innerhalb des nordöstlichen hypogenen Korridors und der tieferen westlichen und nordwestlichen Horizonte, die durch S-076 und S-079 identifiziert wurden.

· Erste Ressourcenschätzung: Fortsetzung der technischen Arbeiten mit dem Ziel, im Jahr 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung zu erstellen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jeremy Hanson, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und Weiterentwicklung von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Star umfasst eine Fläche von rund 6.829 Hektar und befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen sowie Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, seine neu erworbenen Projekte Indata und Zymo durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder Sie folgen uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zur Interpretation und Bedeutung von Bohr- und geophysikalischen Ergebnissen, zur potenziellen Kontinuität und Geometrie der Mineralisierung bei Star Main, zum Zeitplan und zum Erhalt von Analyseergebnissen, zu künftigen Bohr- und Explorationsaktivitäten, zur Integration und Interpretation von 3D-IP- und MT-Daten sowie zu den Plänen des Unternehmens, das geologische Modell von Star Main in Richtung einer potenziellen ersten Mineralressourcenschätzung weiterzuentwickeln.

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