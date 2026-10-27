- von Steven ⁠Scheer und Pesha Magid

Jerusalem, 27. Okt (Reuters) - In Israel läuft die erste Parlamentswahl seit dem folgenschweren Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Dabei wird über die Zukunft von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu abgestimmt, ebenso über seine umstrittene Kriegsführung im Gazastreifen und die rechtsgerichtete Regierung, die er anführt. Seit sieben Uhr morgens sind die Wahllokale geöffnet. Sie sollen um 22 Uhr Ortszeit schließen. In den ersten drei Stunden gaben nach Angaben der ‌zentralen Wahlkommission bereits 16,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Dies ist die höchste Quote zu diesem Zeitpunkt seit dem Jahr 1981. Umfragen zufolge dürfte die Regierungsbildung schwierig werden und könnte lange dauern.

Der Hamas-Anschlag hat Israel traumatisiert. Die radikal-islamische Miliz tötete ⁠auf israelischem Gebiet ⁠1200 Menschen, 251 wurden entführt. Das Massaker führte zum Krieg im Gazastreifen, auch zu Angriffen im Libanon und im Iran. "Ich glaube, diese Wahl ist die wichtigste von allen, die ich erlebt habe", sagte die 81-jährige Ruth Epstein, die für die Opposition stimmte, in Ramat Gan unweit von Tel Aviv. "Ich habe wirklich Angst davor, was hier sein wird." Ein Anhänger Netanjahus, Louis Lipsky aus Jerusalem, erklärte hingegen, er stimme für den Verbleib des Ministerpräsidenten im Amt und verwies auf die Normalisierung der Beziehungen zu mehreren arabischen ‌Staaten.

Netanjahu, der mit 19 Amtsjahren der dienstälteste Regierungschef Israels ist, gilt als politischer ‌Überlebenskünstler. Seit 2009 ist es seinen Gegnern nur einmal gelungen, ihm das Amt des Ministerpräsidenten streitig zu machen - und dafür waren vier Wahlen innerhalb von zwei Jahren nötig. 18 Monate später war er wieder im Amt. Netanjahu warb im Wahlkampf mit seiner Führungsstärke im Krieg und der ⁠Unterstützung durch US-Präsident Donald Trump. Am Wahltag rief Netanjahu seine Anhänger auf, massenhaft für seine Likud-Partei zu stimmen. Seine Koalition aus rechten, ‌rechtsextremen und ultraorthodoxen Parteien hat das Land innenpolitisch aber gespalten und ⁠international zunehmend isoliert.

EX-MILITÄR FORDERT NETANJAHU HERAUS

Sein wichtigster Herausforderer ist Gadi Eisenkot, ein ehemaliger Generalstabschef des Militärs. Er will Netanjahu mit der Unterstützung von Parteien der Rechten und der Mitte ablösen. Für viele Gegner Netanjahus geht es bei der Wahl um die Verantwortung für das Sicherheitsversagen am 7. Oktober. "Ich bin überzeugt, dass wir am Ende des heutigen Tages ‌eine Veränderung sehen werden - einen neuen Geist für den Staat Israel", ⁠sagte Eisenkot. Er wiederholte seine Zusage, die militärische und administrative ⁠Macht der Hamas im Gazastreifen innerhalb von 18 Monaten nach Regierungsbildung zu zerschlagen.

Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin, bei dem keiner der beiden Kontrahenten einen leichten Weg zur Macht haben wird. Sollte es weder Netanjahu noch Eisenkot gelingen, eine Regierungskoalition im 120-Sitze-Parlament zu bilden, könnte Netanjahu als geschäftsführender Ministerpräsident bis zu einer Neuwahl im Amt bleiben.

Eine entscheidende Rolle könnte die Wahlbeteiligung der arabischen Minderheit spielen. Deren Kandidat Ahmed Tibi sprach von einer beispiellosen Beteiligung. Eisenkot hat eine Partnerschaft mit arabischen Parteien ausgeschlossen, Experten halten es jedoch für möglich, dass diese eine Minderheitsregierung tolerieren könnten, um Netanjahu abzulösen.

Eisenkot war nach dem Angriff vom 7. Oktober dem Kriegskabinett Netanjahus beigetreten, verließ es jedoch nach acht Monaten aus Kritik an dessen Führung. Im Gazastreifen wurde ⁠ein Großteil des Gebietes zerstört. Nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörden wurden mehr als 74.000 Palästinenser getötet, was weltweit zu Protesten gegen Israel geführt hat.

(Geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)