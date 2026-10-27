Jordanien: Über 20 IS-Angehörige bei Luftangriff auf Syrien getötet

27. Okt (Reuters) - ⁠Jordanien hat nach eigenen Angaben bei Luftangriffen im Süden Syriens mehr als 20 Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Die Angriffe am Vorabend seien eine Reaktion auf einen tödlichen Anschlag auf eine Kirche in Jordanien gewesen, ‌teilte die Regierung in Amman am Dienstag mit. Sie machte für den Anschlag IS-Kämpfer verantwortlich, die von Syrien aus agiert hätten. Syrien ⁠erklärte hingegen, ⁠bei den Angriffen seien sieben Menschen getötet worden, darunter drei Kinder und eine Frau. Der jordanische Kommunikationsminister Mohammed al-Momani bedauerte auf der Plattform X die zivilen Opfer.

Die Angriffe vom Montag sorgten in Syrien für Verärgerung. Während das jordanische Militär erklärte, die Angriffe seien mit ‌Damaskus koordiniert worden, teilte die syrische Regierung mit, ‌sie seien ohne vorherige Abstimmung erfolgt. Sie kündigte eine Untersuchung an. Jordanien hatte zuvor mitgeteilt, seine Luftwaffe habe Verstecke von Extremisten angegriffen, nachdem festgestellt ⁠worden sei, dass die Verdächtigen hinter dem Anschlag auf die Kirche mit ‌neun Toten mit dort ansässigen "Terrorgruppen" in ⁠Verbindung stünden. Zu dem Anschlag hat sich bislang keine Gruppe bekannt. Aus jordanischen Sicherheitskreisen verlautete zudem, im Zusammenhang mit dem Anschlag seien zwei Brüder und deren Schwager festgenommen worden.

Das syrische Außenministerium ‌verurteilte die jordanischen Angriffe als ⁠Verletzung der Souveränität des Landes. Es ⁠hieß jedoch, Damaskus stimme sich mit Amman ab und werde einen gemeinsamen Sicherheitsausschuss einrichten, um die Grenzsicherheit zu stärken und die Wiederholung ähnlicher Vorfälle zu verhindern. Für Verwirrung sorgten zudem jüngste Äußerungen jordanischer Behörden, wonach der Anschlag auf die Kirche nicht im Voraus geplant gewesen sei. Dies scheint im Widerspruch zur Begründung Jordaniens für die grenzüberschreitenden Angriffe zu stehen.

(Bericht von: Yasmine Ghania, Ahmed Tolba; bearbeitet ⁠von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)