Keine Annäherung in der Metall-Tarifrunde - Warnstreiks

Berlin/Frankfurt, 27. Okt (Reuters) - In ⁠der Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall das Angebot der Arbeitgeber als zu niedrig zurückgewiesen. Warnstreiks ab November seien geplant, hieß es von der Gewerkschaft. Die regionalen Arbeitgeberverbände legten ihre Offerte am Dienstag in fünf Tarifgebieten gleichzeitig vor. Sie sieht nach acht Monaten Leerlauf eine Einmalzahlung von einem Prozent des Jahresbruttoentgelts im Juli 2027 vor - aber nur bei Firmen mit genug Profitabilität. Eine dauerhafte Tariferhöhung von 1,3 Prozent soll im ‌Juli 2028 folgen, wie der Dachverband Gesamtmetall mitteilte. Der Tarifvertrag solle 26 Monate bis Ende 2028 laufen. "Wir müssen die fortschreitende Deindustrialisierung und den inzwischen dramatischen Verlust von Arbeitsplätzen stoppen", sagte Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter.

"Zu spät, zu niedrig", kommentierte die IG Metall Nordrhein-Westfalen das Paket der Arbeitgeber. ⁠Die Laufzeit sei zu ⁠lang, "und es steckt wenig Zukunft drin", erklärte Bezirkschef Knut Giesler. Die Konjunktur könne nur über den Konsum belebt werden. "Das Arbeitgeberangebot ist faktisch eine Minus-Runde und schwächt die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich." Es gebe auch keinerlei Zusagen zu Investitionen und Beschäftigung. Ohne Annäherung gingen die Tarifparteien auch in Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg und im norddeutschen Bezirk Küste auseinander. "Die Arbeitgeber haben sich bewegt, allerdings in Trippelschritten", sagte Niedersachsens Bezirksleiter Thorsten Gröger und sprach von einer "massiven Minusrunde". Warnstreiks ab dem 1. November seien unausweichlich.

Mit Protesten vor Betrieben und Verhandlungslokalen stimmten sich die Gewerkschafter etwa im bayerischen Coburg und im schwäbischen ‌Kornwestheim auf Arbeitskampf ein. "Verzicht ist keine Lösung und sichert weder Standorte noch Arbeitsplätze", erklärte ‌die IG-Metall-Chefin in Baden-Württemberg, Barbara Resch. Erste Reaktionen auf das Angebot habe es von Mitgliedern unmittelbar gegeben. "Die sind richtig wütend." Das Angebot sei nicht verhandlungsfähig, die Arbeitgeber müssten nachlegen.

ARBEITGEBER WOLLEN MEHR AUSNAHMEN

Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten ab November fünf Prozent mehr Geld mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. ⁠Der sehr unterschiedlichen Lage der Unternehmen will die Gewerkschaft durch tarifliche Zuschläge in gut laufenden Branchen Rechnung tragen. Darauf gingen die Arbeitgeber nicht ein.

Peter ‌Krause, Chef des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, sieht Erhöhungen unterhalb der Inflationsrate als das maximal ⁠Mögliche. Die Arbeitgeber legten außerdem Ansätze vor, wie kriselnde Unternehmen künftig noch mehr vom Tarifniveau nach unten abweichen könnten. Das soll auf der betrieblichen Ebene geregelt werden. Perspektiven für Standorte und Jobs würden in Aussicht gestellt, wenn die Belegschaft zu Kostensenkungen bereit wäre. Die Einmalzahlung, die im Ländle 700 Euro entspräche, könnten Firmen mit weniger als 2,3 Prozent Rendite verschieben oder streichen. So ‌schlecht gehe es derzeit 45 Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg.

Automatisches Abweichen von Tarifstandards ⁠nach unten müsse für Unternehmen in der Krise ausgeweitet werden, ⁠weil in der Branche die schwerste Krise seit Gründung der Bundesrepublik herrsche. Aus Sicht der Gewerkschaft höhlt das aber den Flächentarifvertrag aus, wie Gewerkschafter Gröger sagte. Die Arbeitgeber knüpften ihr Angebot an weitere Bedingungen: Neben der Ausweitung von Sonderregelungen für wirtschaftlich schwächere Betriebe fordern sie künftige Gespräche über Maßnahmen gegen hohe Krankenstände und zur beschleunigten Einführung Künstlicher Intelligenz (KI). Gesamtmetall erklärte, man sei sich zwar mit der IG Metall einig darin, dass die wirtschaftliche Lage der Branche ausgesprochen kritisch sei. Das Ausmaß der Bedrohung für weitere Zehntausende Arbeitsplätze sei aber in großen Teilen der Gewerkschaft noch nicht angekommen.

"Die Arbeitgeber reden nur über Kosten und Krankenstände statt über Zukunft, Investitionen und Beschäftigungsperspektiven", kritisierte der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott. "Es gibt kein Bekenntnis zum Standort und zu den Menschen in den Betrieben." Die Beschäftigten sollten ihre Zukunft durch Verzicht erkaufen, ohne Garantien ⁠zu bekommen. "Erst wenn die Arbeitgeber bereit sind, auch selbst Beiträge zu leisten, können wir in dieser Tarifrunde vorankommen", betonte er. "Wir werden unsere Warnstreik-Vorbereitungen jetzt scharfschalten."

(Bericht von Holger Hansen und Ilona Wissenbach. redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)