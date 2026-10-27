KORREKTUR/Frankreich: Verbrauchervertrauen fällt auf tiefsten Stand seit 2013

(In der Überschrift und im Text wurde die Aussage zum Mehrjahrestief präzisiert. Das Verbrauchervertrauen fiel auf den tiefsten Stand seit 2013 und nicht 2022.

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist das Verbrauchervertrauen wegen der Sorgen über die finanzielle Lage infolge der jüngsten Preisanstiege und Ausschreitungen sowie der steigenden Arbeitslosigkeit überraschend gesunken.

Der Index fiel im Oktober im Vergleich zum Vormonat um fünf auf 80 Punkte, wie die Statistikbehörde Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass der Indikator auf dem um einen Zähler nach unten revidierten September-Wert von 85 Punkten bleibt.

Der Index liegt schon seit vielen Jahren unter dem langjährigen Durchschnitt von 100 Zählern. Im Oktober fiel der Index zudem auf das tiefste Niveau seit 2013 zurück.

Ähnlich schwach war das Verbrauchervertrauen zudem zuletzt im September 2022. Damals hatte der Ölpreisanstieg infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das Verbrauchervertrauen belastet. Davor war der Indikator viele Jahre nicht auf so einem niedrigen Stand./zb/mis