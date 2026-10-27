Mercedes-Benz senkt Gewinnprognose - China und Kosten belasten

Frankfurt, ⁠27. Okt (Reuters) - Mercedes-Benz hat mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende Kosten seine Gewinnprognose für dieses ‌Jahr gesenkt. Das Betriebsergebnis werde jetzt auf Vorjahresniveau statt deutlich darüber ⁠erwartet, ⁠erklärte der Dax-Konzern am Dienstag in einer Pflichtmitteilung. Im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars werde eine Marge von zwei bis drei Prozent erwartet - ‌bisher war die Prognosespanne ‌drei bis fünf Prozent gewesen.

Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe nannte ⁠Mercedes-Benz vorläufige Zahlen für das dritte ‌Quartal. Das Betriebsergebnis ⁠lag demnach mit 1,77 Milliarden Euro über der Markterwartung von 1,6 Milliarden Euro. Die Pkw-Sparte ‌erzielte eine ⁠bereinigte Rendite von 2,5 ⁠Prozent, in etwa so, wie von Analysten erwartet. Das kleinere Geschäftsfeld Vans verdiente mit einer Marge von 9,4 Prozent mehr als die Schätzungen am Finanzmarkt.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)