Mercedes-Benz senkt Gewinnprognose - China und Kosten belasten

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Frankfurt, ⁠27. Okt (Reuters) - Mercedes-Benz hat mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende Kosten seine Gewinnprognose für dieses ‌Jahr gesenkt. Das Betriebsergebnis werde jetzt auf Vorjahresniveau statt deutlich darüber ⁠erwartet, ⁠erklärte der Dax-Konzern am Dienstag in einer Pflichtmitteilung. Im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars werde eine Marge von zwei bis drei Prozent erwartet - ‌bisher war die Prognosespanne ‌drei bis fünf Prozent gewesen.

Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe nannte ⁠Mercedes-Benz vorläufige Zahlen für das dritte ‌Quartal. Das Betriebsergebnis ⁠lag demnach mit 1,77 Milliarden Euro über der Markterwartung von 1,6 Milliarden Euro. Die Pkw-Sparte ‌erzielte eine ⁠bereinigte Rendite von 2,5 ⁠Prozent, in etwa so, wie von Analysten erwartet. Das kleinere Geschäftsfeld Vans verdiente mit einer Marge von 9,4 Prozent mehr als die Schätzungen am Finanzmarkt.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Daimler Truck

Das könnte dich auch interessieren

Schwaches China-Geschäft
Mercedes senkt Jahresprognose – Margenziel halbiertheute, 09:19 Uhr · dpa-AFX
Mercedes senkt Jahresprognose – Margenziel halbiert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musstgestern, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen