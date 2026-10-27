Merz warnt China, USA und Russland: Keine Ukraine-Entscheidungen ohne Europäer

Singapur, 27. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat China, die USA und Russland davor gewarnt, Entscheidungen über das Schicksal der Ukraine unter sich zu treffen. "Sie mögen zwar miteinander sprechen und verhandeln, aber ‌ohne die Ukraine werden sie niemals Lösungen finden können", sagte Merz am Dienstag nach einer Grundsatzrede in Singapur. ⁠Deshalb suche ⁠man nach einem Format, in dem auch die Europäer und die Ukraine mit am Tisch säßen. "Die Ukraine ist Teil Europas. Sie gehört zur Europäischen Union", betonte der Kanzler. "Sobald es um Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand oder nach ‌dem Ende dieses Krieges geht, sind ‌die Europäer involviert. Ob sie es wollen oder nicht: Sie sind daran beteiligt, Sicherheitsgarantien zu schaffen", fügte er hinzu.

Deshalb fänden ⁠zurzeit viel mehr diplomatische Gespräche statt, als man öffentlich wahrnehme. ‌Aber letztendlich hänge das Ende ⁠dieses Krieges nur von Russlands Präsident Wladimir Putin ab. "Solange er diesen Krieg nicht beenden will, werden wir die Ukraine unterstützen", betonte Merz. Er wolle keinen ‌Zweifel daran lassen. Deutschland ist ⁠mittlerweile der mit Abstand größte ⁠Unterstützer der Ukraine, die sich seit 2022 gegen die russische Invasion verteidigt. Dies liege im europäischen Interesse, man verteidige eben nicht nur die territoriale Integrität der Ukraine, sagte Merz. "Wir verteidigen die gesamte politische Ordnung des europäischen Kontinents. Und das ist der Grund, warum wir uns so stark engagieren."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)