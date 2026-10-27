Merz will enge Handelsanbindung der EU an Asean-Staaten

Singapur, 27. Okt (Reuters) - ⁠Kanzler Friedrich Merz und Singapurs Ministerpräsident Lawrence Wong haben sich für engere Handelsbeziehungen zwischen der EU und asiatischen Staaten ausgesprochen. "Wir unterstützen voll und ganz die Teilhabe Deutschlands am CPTPP", sagte Wong am Dienstag nach einem Treffen mit dem Kanzler in Singapur und bezog sich auf das Freihandelsabkommen von asiatischen Staaten mit einigen lateinamerikanischen Ländern sowie Kanada und Großbritannien. Kanzler Merz verwies ‌darauf, dass er die EU zu weiteren Freihandelsabkommen antreibe. "Wir suchen Partnerschaften, die insbesondere im Hinblick auf den freien Welthandel, den offenen Wettbewerb, die regelbasierte Ordnung, Verlässlichkeit auch innerhalb der WTO den Handel ausweiten wollen", sagte er. ⁠Man finde sie in ⁠Singapur, aber auch anderen asiatischen Ländern, die ähnlich dächten.

Mitglieder im CPTPP sind neben Singapur Australien, Neuseeland, Peru, Vietnam, Mexiko, Japan, Chile, Kanada, Großbritannien, Brunei und Malaysia. Kernziel der Vereinbarung sind der weitgehende Abbau von Zöllen, das Setzen gemeinsamer Standards für den digitalen Handel, der Schutz geistigen Eigentums sowie Arbeits- und Umweltstandards.

Merz verwies darauf, dass die EU ihre Beziehungen mit Kanada nochmals vertiefen wolle. Was in Brüssel derzeit verhandelt werde, sei komplementär zu den gewünschten engeren Verbindungen ‌zwischen der EU und den südostasiatischen Asean-Staaten, aber auch Indien. Er rechne ‌mit einer "ganz neuen Dimension" der Handelsbeziehungen. "Dies ist ein bewusster Kontrapunkt zu dem, was wir zurzeit an Einschränkung des globalen Handels sehen", sagte er in Anspielung auf die USA. Auch Wong kritisierte, dass man derzeit eine Einschränkung des weltweiten freien Handels erlebe. "Die Welt ⁠wird fragmentierter, es gibt mehr Spaltung und wir wollen mehr Verbindungen zwischen verschiedenen Regionen sowie zwischen Deutschland und Singapur schaffen", ‌sagte Wong.

WONG: WIR WERDEN WIETER IN DEUTSCHLAND INVESTIEREN

Beide Politiker betonten, ⁠dass die Länder enger zusammenarbeiten müssten, um sich gegen die Supermächte behaupten zu können. Singapur sei dabei wie Deutschland an der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) interessiert, vor allem im industriellen Bereich, betonte der Ministerpräsident. Auf die Frage nach der Vorherrschaft der USA und Chinas sagte der Kanzler mit Blick auf KI ‌und andere Technologien: "Wenn wir diese Anstrengungen zusammen unternehmen, dann wird ⁠auch unsere Unabhängigkeit von anderen Ländern deutlich größer."

Ungeachtet politischer ⁠Unsicherheiten in Europa bekundete Wong Vertrauen in Deutschland und die Europäische Union. "Viele unserer Investoren, dazu gehören auch unsere Staatsfonds, investieren schon lange in Deutschland", sagte er. "Sie werden weiter investieren, denn sie sind zuversichtlich, dass langfristig Deutschland und Europa ein Potenzial zu bieten haben", fügte er hinzu. "Hier geht es nicht nur um einen Wahlzyklus", fügte er auf eine Frage nach Frankreich und den derzeitigen Erfolgen extremistischer Parteien hinzu.

Singapur ist die erste Station der Asien-Reise von Merz. Er wird am Mittwoch nach Japan und dann nach Südkorea weiterreisen. Der Kanzler wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Auf allen Stationen geht es neben der politischen Abstimmung etwa über die weitere Unterstützung der Ukraine auch ⁠um die Frage, wie die Rüstungsindustrien enger zusammenarbeiten können. Singapur hat deutsche U-Boote, Panzer und Küstenschutzboote gekauft.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)