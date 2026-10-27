KI-Finanzierung und mögliche Verwässerung

Meta: Neue Aktien könnten den Kurs weiter belasten

onvista · Uhr

Meta will mit umfangreichen Aktienemissionen den Ausbau seiner Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) finanzieren. Nvidia strebt eine Beteiligung von drei Milliarden Dollar an. Zusätzliche Aktien könnten den Kurs belasten und einen Rückgang bis in den Bereich um 600 Dollar begünstigen.

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Was bewegt die Aktie?

Meta plant die Ausgabe von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren im Gesamtvolumen von 37,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat das vorgesehene Volumen der Class-A-Stammaktien von 22,5 auf 25 Milliarden Dollar erhöht. Hinzu kommen Hinterlegungsscheine auf Vorzugsaktien im Umfang von 12,5 Milliarden Dollar. Das Kapital soll den umfangreichen Ausbau der KI-Infrastruktur finanzieren.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei Bedarf Class-C-Aktien für bis zu 60 Milliarden Dollar am Markt zu platzieren. Die Ausgabe könnte jeweils zum aktuellen Börsenpreis erfolgen. Damit kommt neben dem bereits bezifferten Emissionspaket eine weitere mögliche Kapitalaufnahme hinzu, deren tatsächliche Nutzung vom Finanzierungsbedarf abhängt.

Plus
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Silhouetten sind vor dem Meta-Logo zu sehen.

Für bestehende Aktionäre entsteht daraus das Risiko einer Verwässerung ihrer Beteiligung. Wenn Meta zusätzliche Aktien am Markt platziert, könnte das größere Angebot außerdem den Aktienkurs belasten. Die Aktie verlor am Vortag trotz der umfangreichen Finanzierungspläne rund 1,9 Prozent. In der Vorbörse folgen leichte Verluste, die zu den weiterhin bestehenden Verwässerungsrisiken passen.

Zugleich entwickelt sich das Geschäft mit KI-Agenten positiv und findet am Markt Zuspruch. Nvidia möchte sich mit drei Milliarden Dollar an den Aktienemissionen beteiligen. Eine solche Beteiligung würde Kapital für Meta bereitstellen und Nvidia zugleich die Möglichkeit eröffnen, eigene Produkte stärker bei Meta einzusetzen.

Das Interesse von Nvidia ist damit ein positiver Faktor innerhalb der umfangreichen Finanzierungspläne. Für die Aktie stehen dieser Perspektive die möglichen Belastungen durch zusätzliche Aktien gegenüber. Entscheidend für den weiteren Angebotsdruck bleibt, ob und in welchem Umfang Meta die Möglichkeit zur zusätzlichen Platzierung tatsächlich nutzt.

Charttechnik

Die Aktie könnte weiter bis in den Bereich um 600 Dollar fallen. Dort liegen wichtige frühere Hochs und Tiefs. Diese Kurszone ist deshalb ein interessanter Bereich für die weitere Beobachtung.

Martins Einschätzung

Die Entwicklung bei KI-Agenten und das Beteiligungsinteresse von Nvidia schaffen eine positive Ausgangsbasis. Gleichzeitig rechtfertigen die möglichen weiteren Aktienplatzierungen einen vorsichtigen Blick auf den Kurs. Meta gehört auf die Beobachtungsliste; bei einem Rückgang in den Bereich um 600 Dollar wird die Aktie besonders interessant.

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