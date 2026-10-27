Metall-Tarifrunde: Arbeitgeber-Angebot für IG Metall zu niedrig

Berlin/Frankfurt, 27. Okt (Reuters) - ⁠In der Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall das Angebot der Arbeitgeber als zu niedrig zurückgewiesen. Die regionalen Arbeitgeberverbände legten ihre Offerte am Dienstag in fünf Tarifgebieten gleichzeitig vor. Sie sieht nach acht Monaten Leerlauf erst ab Juli eine Einmalzahlung von einem Prozent des Jahresbruttoentgelts sowie im Juli 2028 eine dauerhafte Tariferhöhung von 1,3 Prozent vor, wie der Dachverband Gesamtmetall mitteilte. Der ‌Tarifvertrag soll eine Laufzeit bis Ende 2028 haben. "Wir müssen die fortschreitende Deindustrialisierung und den inzwischen dramatischen Verlust von Arbeitsplätzen stoppen", sagte Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter.

"Zu spät, zu niedrig", kommentierte die IG Metall Nordrhein-Westfalen das Paket der Arbeitgeber. Die Laufzeit sei zu ⁠lang, "und es steckt wenig ⁠Zukunft drin", erklärte Bezirkschef Knut Giesler. Die Konjunktur könne nur über den Konsum belebt werden. "Das Arbeitgeberangebot ist faktisch eine Minus-Runde und schwächt die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich." Es gebe auch keinerlei Zusagen zu Investitionen und Beschäftigung. Ohne Annäherung gingen die Tarifparteien auch in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg auseinander. "Die Arbeitgeber haben sich bewegt, allerdings in Trippelschritten", sagte Niedersachsens Bezirksleiter Thorsten Gröger und sprach von einer "massiven Minusrunde". Warnstreiks ab dem 1. November seien unausweichlich.

Mit Protesten vor Betrieben und Verhandlungslokalen stimmten sich die Gewerkschafter etwa im bayerischen Coburg ‌und im schwäbischen Kornwestheim auf Arbeitskampf ein. "Verzicht ist keine Lösung und sichert weder ‌Standorte noch Arbeitsplätze", erklärte die IG-Metall-Chefin in Baden-Württemberg, Barbara Resch.

ARBEITGEBER WOLLEN MEHR AUSNAHMEN

Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten ab November fünf Prozent mehr Geld mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der sehr unterschiedlichen Lage der Unternehmen will die Gewerkschaft durch tarifliche Zuschläge in ⁠gut laufenden Branchen Rechnung tragen. Darauf gingen die Arbeitgeber nicht ein. Sie legten hingegen Ansätze vor, wie kriselnde Unternehmen künftig noch mehr ‌vom Tarifniveau nach unten abweichen können. Die IG Metall hatte Bereitschaft ⁠erklärt, den Bedarf nach weiteren flexiblen Instrumenten zu prüfen, wies die Liste der Arbeitgeber jedoch zurück.

Die Arbeitgeber knüpften ihr Angebot an Bedingungen: Neben der Ausweitung von Sonderregelungen für wirtschaftlich schwächere Betriebe fordern sie Gespräche über Maßnahmen gegen hohe Krankenstände und zur beschleunigten Einführung Künstlicher Intelligenz (KI). Automatisches Abweichen von Tarifstandards nach unten müsse für Unternehmen in der Krise ‌ausgeweitet werden, weil in der Branche die schwerste Krise seit Gründung ⁠der Bundesrepublik herrsche. Die Unternehmen wollen deshalb auch mehr ⁠betriebliche Instrumente zur Sicherung von Investitionen, Standorten und Beschäftigung. Gewerkschafter Gröger sagte, was als Notausgang für Betriebe in der Klemme heute möglich sei, wollten die Arbeitgeber zum Hauptportal machen. "Das höhlt den Flächentarifvertrag von innen aus!"

Gesamtmetall erklärte weiter, man sei sich zwar mit der IG Metall einig darin, dass die wirtschaftliche Lage der Branche ausgesprochen kritisch sei. Das Ausmaß der Bedrohung für weitere Zehntausende Arbeitsplätze sei aber offensichtlich in großen Teilen der Gewerkschaft noch nicht angekommen.

"Die Arbeitgeber reden nur über Kosten und Krankenstände statt über Zukunft, Investitionen und Beschäftigungsperspektiven", kritisierte der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott. "Es gibt kein Bekenntnis zum Standort und zu den Menschen in den Betrieben." Die Beschäftigten sollten ihre Zukunft durch Verzicht selbst erkaufen, ohne Garantien zu bekommen. "Erst wenn die Arbeitgeber bereit ⁠sind, auch selbst Beiträge zu leisten, können wir in dieser Tarifrunde vorankommen", betonte er. "Wir werden unsere Warnstreik-Vorbereitungen jetzt scharfschalten."

(Bericht von Holger Hansen und Ilona Wissenbach. redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)