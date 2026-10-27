Metall-Tarifrunde: Arbeitgeber bieten Einmalzahlung und 1,3 Prozent

Berlin/Frankfurt, 27. ⁠Okt (Reuters) - In der Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektro-Industrie haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot vorgelegt. Es sieht eine Einmalzahlung von einem Prozent des Jahresbruttoentgelts im Juli 2027 sowie eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 ‌vor, wie der Arbeitgeberverband Gesamtmetall am Dienstag mitteilte. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit bis Ende 2028 haben. "Wir müssen die fortschreitende Deindustrialisierung und den inzwischen ⁠dramatischen Verlust ⁠von Arbeitsplätzen stoppen", sagte Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter. Das Angebot sei mit Beginn der zweiten Verhandlungsrunde in fünf Tarifgebieten gleichzeitig an die Gewerkschaft IG Metall übermittelt worden und stelle ein "klares Signal der Geschlossenheit" dar.

Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten ab November fünf Prozent mehr Geld ‌mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der sehr ‌unterschiedlichen Lage der Unternehmen will die Gewerkschaft durch tarifliche Zuschläge in gut laufenden Branchen Rechnung tragen. Für kriselnde Sparten wie die Autoindustrie soll geprüft werden, ob ⁠neue Instrumente zur Beschäftigungssicherung notwendig sind.

Verhandelt wird am Dienstag in fast allen Tarifgebieten. ‌Die Arbeitgeber knüpfen ihr Angebot an Bedingungen. ⁠So fordern sie unter anderem die Ausweitung von Sonderregelungen für wirtschaftlich schwächere Betriebe sowie Gespräche über Maßnahmen gegen hohe Krankenstände und zur beschleunigten Einführung Künstlicher Intelligenz (KI). Automatisches Abweichen von Tarifstandards nach unten ‌müsse für Unternehmen in der Krise ⁠ausgeweitet werden. In der Branche herrsche ⁠die schwerste Krise seit Gründung der Bundesrepublik. Die Arbeitgeber fordern deshalb auch betriebliche Instrumente zur Sicherung von Investitionen, Standorten und Beschäftigung.

Die erste Verhandlungsrunde habe gezeigt, dass man sich zwar mit der IG Metall einig darin sei, dass die wirtschaftliche Lage an den deutschen Standorten der Branche ausgesprochen kritisch sei, erklärte der Dachverband Gesamtmetall weiter. Das Ausmaß der Bedrohung für weitere Zehntausende Arbeitsplätze sei aber offensichtlich in großen Teilen der Gewerkschaft ⁠noch nicht angekommen.

(Bericht von Holger Hansen und Ilona Wissenbach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)