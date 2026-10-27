Midterms und KI-Beben: Platzt jetzt die Tech-Blase? Mit @kochwallstreet und @scalable.capital
Wie nachhaltig ist die KI-Rallye angesichts physischer Engpässe bei Rechenzentren, warum stürzen Rüstungsaktien trotz Rekordaufträgen ab und wie stellen sich Anleger mit MSCI All Country World und Co. krisenfest auf?
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► Darum geht's im Video:
US-Midterms, das Mega-IPO von Anthropic, Metas 95-Milliarden-Kapitalmaßnahme und 40 % der Aktien im Bärenmarkt: Steht die Wall Street vor der Trendwende? Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group), Markus Koch (Finanzjournalist und Wall Street Insider) und Christian W. Röhl (@scalable.capital) analysieren im großen Börsen-Talk mit Richy Dittrich, was die US-Wahlen, Zinsen und der KI-Boom für dein Depot bedeuten.
Timestamps:
00:00 ► US-Midterms: Wahlunsicherheit und Börsenrelevanz
03:52 ► Umfragen, Wettmärkte und knappe Senatsrennen
07:56 ► Wahlanerkennung, politische Blockaden und Marktwirkung
10:09 ► Saisonalität und die größeren Börsentreiber
15:02 ► Kongressmehrheiten, Rüstungsausgaben und Branchenwetten
18:52 ► Trump, Inflation und die politische Stimmung der Wähler
23:04 ► Rüstungsaktien zwischen Rekordaufträgen und Friedensrisiko
24:51 ► Anleiherenditen, KI-Finanzierung und Aktienangebot
32:04 ► KI-Boom: Bewertungen, Investitionen und mögliche Regulierung
41:08 ► Midterm-Statistiken und bereits korrigierte Marktsegmente
47:14 ► Europa, Staatsausgaben und globale Diversifikation
54:01 ► Möglicher Shutdown und Fazit: Unsicherheit schafft auch Chancen
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🕐 Das Video wurde am 27.10.2026 um 19:15 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
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Boeing
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JPMorgan Chase
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Marvell Technology
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Meta Platforms
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Micron Technology
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Microsoft
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Morgan Stanley
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Northrop Grumman
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NVIDIA
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Palantir Technologies
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Pfizer
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RTX Corporation (im Text als „RTX“ erwähnt)
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Samsung Electronics
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SpaceX
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Visa
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#WallStreet #USWahlen #KIBubble
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