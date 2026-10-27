Midterms und KI-Beben: Platzt jetzt die Tech-Blase? Mit @kochwallstreet und @scalable.capital

Wie nachhaltig ist die KI-Rallye angesichts physischer Engpässe bei Rechenzentren, warum stürzen Rüstungsaktien trotz Rekordaufträgen ab und wie stellen sich Anleger mit MSCI All Country World und Co. krisenfest auf?



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► Darum geht's im Video:

US-Midterms, das Mega-IPO von Anthropic, Metas 95-Milliarden-Kapitalmaßnahme und 40 % der Aktien im Bärenmarkt: Steht die Wall Street vor der Trendwende? Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group), Markus Koch (Finanzjournalist und Wall Street Insider) und Christian W. Röhl (@scalable.capital) analysieren im großen Börsen-Talk mit Richy Dittrich, was die US-Wahlen, Zinsen und der KI-Boom für dein Depot bedeuten.



Timestamps:

00:00 ► US-Midterms: Wahlunsicherheit und Börsenrelevanz

03:52 ► Umfragen, Wettmärkte und knappe Senatsrennen

07:56 ► Wahlanerkennung, politische Blockaden und Marktwirkung

10:09 ► Saisonalität und die größeren Börsentreiber

15:02 ► Kongressmehrheiten, Rüstungsausgaben und Branchenwetten

18:52 ► Trump, Inflation und die politische Stimmung der Wähler

23:04 ► Rüstungsaktien zwischen Rekordaufträgen und Friedensrisiko

24:51 ► Anleiherenditen, KI-Finanzierung und Aktienangebot

32:04 ► KI-Boom: Bewertungen, Investitionen und mögliche Regulierung

41:08 ► Midterm-Statistiken und bereits korrigierte Marktsegmente

47:14 ► Europa, Staatsausgaben und globale Diversifikation

54:01 ► Möglicher Shutdown und Fazit: Unsicherheit schafft auch Chancen



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🕐 Das Video wurde am 27.10.2026 um 19:15 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Amazon

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

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ASML

WKN: A1J8A4 | ISIN: NL0010273215

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1j8a4-asml



Bank of America

WKN: 858388 | ISIN: US0605051046

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/858388-bank-of-america



Boeing

WKN: 850471 | ISIN: US0970231058

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850471-boeing



JPMorgan Chase

WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850628-jpmorgan-chase



Marvell Technology

WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3cnld-marvell-technologies-group



Meta Platforms

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platforms



Micron Technology

WKN: 869020 | ISIN: US5951121038

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/869020-micron-technology



Microsoft

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



Morgan Stanley

WKN: 885836 | ISIN: US6174464486

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/885836-morgan-stanley



Northrop Grumman

WKN: 851915 | ISIN: US6668071029

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/851915-northrop-grumman



NVIDIA

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



Palantir Technologies

WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qa4j-palantir



Pfizer

WKN: 852009 | ISIN: US7170811035

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RTX Corporation (im Text als „RTX“ erwähnt)

WKN: A2PZ0R | ISIN: US75513E1010

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Samsung Electronics

WKN: 896360 | ISIN: US7960502018

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SpaceX

WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031

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Visa

WKN: A0NC7B | ISIN: US92826C8394

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0nc7b-visa



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