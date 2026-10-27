Militärkoalition: Huthi-Raketen und Drohnen auf Saudi-Arabien abgefangen

Kairo, 27. ⁠Okt (Reuters) - Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition im Jemen hat nach eigenen Angaben mehrere von den Huthi-Rebellen abgefeuerte Raketen und Drohnen abgefangen und zerstört. Die vom Iran unterstützte ‌Gruppe habe drei ballistische Raketen auf die östliche Region Saudi-Arabiens sowie vier Drohnen auf den Süden des Landes ⁠gerichtet, teilte ⁠das Bündnis am Dienstag mit. Der saudische Zivilschutz gab zunächst Frühwarnungen vor einer möglichen feindlichen Bedrohung für die betroffenen Gebiete heraus. Später hieß es, die Gefahr in beiden Regionen sei vorüber.

Der Konflikt zwischen dem ‌Königreich und den Huthi hat sich ‌zuletzt wieder verschärft. Saudi-Arabien hat seine Angriffe auf die Gruppe intensiviert, seit diese im vergangenen Monat strategisch wichtige Gebiete ⁠an der jemenitischen Küste des Roten Meeres eingenommen hat. ‌Dabei rückten die Huthi in ⁠Richtung der Meerenge Bab al-Mandab vor. Diese ist eine zentrale weltweite Schifffahrtsroute für die Ölproduzenten am Golf und liegt von der Straße von Hormus ‌aus gesehen auf der ⁠anderen Seite der Arabischen Halbinsel. ⁠Die erneuten Kämpfe haben einen von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand aus dem Jahr 2022 zunichte gemacht. Dieser hatte die Angriffe zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die die international anerkannte Regierung des Jemen unterstützt, und den Huthi, die die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, weitgehend gestoppt.

(Bericht von Enas Alashray, bearbeitet von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)