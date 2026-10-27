Nach Milliarden-Abschreibung: Novartis-Chef verteidigt Zukäufe

Frankfurt/Zürich, 27. Okt (Reuters) - ⁠Trotz eines massiven Gewinneinbruchs nach gescheiterten Medikamentenstudien hält Novartis-Chef Vas Narasimhan an seiner Übernahmestrategie fest. "Wir müssen unsere M&A-Strategie nicht ändern", sagte er am Dienstag in einer Telefonkonferenz zur Quartalsbilanz. Der Schweizer Pharmakonzern schrieb 1,9 Milliarden Dollar auf das Muskelmedikament Del-Desiran, ab, das im September in einer entscheidenden klinischen Studie sein Hauptziel verfehlt hatte. Der Wirkstoff stand im Zentrum der zwölf Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens ‌Avidity. "Aus unserer Sicht bleibt die Avidity-Übernahme absolut auf Kurs", sagte Narasimhan. "Es gab einen kleinen Rückschlag, was meiner Meinung nach normal ist, wenn man versucht, wissenschaftliche Pionierarbeit zu leisten."

Die Abschreibung und ein höherer Zinsaufwand ließen den Nettogewinn im dritten Quartal um ⁠70 Prozent auf ⁠1,2 Milliarden Dollar einbrechen. Im operativen Geschäft legte Novartis dank starker Verkäufe von Medikamenten wie dem Brustkrebsmittel Kisqali kräftig zu. Der bereinigte operative Gewinn stieg um elf Prozent auf 6,04 Milliarden Dollar, der Umsatz wuchs um vier Prozent auf 14,5 Milliarden. Für das Gesamtjahr rechnet Novartis beim bereinigten operativen Gewinn nun mit einer Stagnation oder einem Zuwachs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bislang war ein Rückgang erwartet worden. Die Umsatzprognose blieb unverändert.

Der Basler Konzern hat turbulente Wochen hinter sich. Anfang September musste Novartis innerhalb ‌weniger Tage Rückschläge bei Del-Desiran und dem Cholesterinsenker Pelacarsen - zwei von drei großen ‌Hoffnungsträgern in der Pipeline - einräumen. Die Nachrichten kosteten das Unternehmen fast 30 Milliarden Dollar Börsenwert. Während Pelacarsen komplett abgeschrieben wurde, will der Konzern Del-Desiran nicht aufgeben. Die Wertminderung auf das ursprünglich mit 7,5 Milliarden Dollar in der Bilanz stehende Mittel erkläre sich durch die zeitliche Verzögerung ⁠der Entwicklung, sagte Finanzchef Mukul Mehta der Nachrichtenagentur Reuters.

Auch wenn das Ziel verfehlt worden sei, deuteten die Studiendaten auf klinische Wirksamkeit ‌hin, sagte Narasimhan. Das weitere Vorgehen werde mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt. ⁠Zugleich wies er die Kritik von Investoren zurück: "Das ist einfach Teil der Medikamentenentwicklung, und ich denke, dass einige vielleicht überreagiert haben. Für uns ist das normales Tagesgeschäft, und wir machen unbeirrt weiter."

Hoffnungen setzt der Konzernchef auf das Multiple-Sklerose-Medikament Remibrutinib, den dritten großen Hoffnungsträger. Das Mittel habe das Potenzial für einen Spitzenumsatz von mehr als vier Milliarden ‌Dollar und könnte zum umsatzstärksten Medikament in der Geschichte von Novartis ⁠werden. Vor wenigen Tagen enttäuschten Studiendaten zu dem Wirkstoff ⁠jedoch die Anleger. Remibrutinib verringerte die jährliche Rückfallrate zwar um bis zu 35 Prozent, blieb bei der Wirksamkeit aber hinter den Erwartungen von Analysten und einem Konkurrenzprodukt von Roche zurück. Experten verwiesen zugleich auf das gute Sicherheitsprofil.

Der Fehlschlag von Del-Desiran hatte das Vertrauen in die teure Zukaufsstrategie erschüttert. Großaktionär Artisan Partners forderte personelle Konsequenzen im Verwaltungsrat und warf dem Gremium mangelnde Kompetenz bei der Kontrolle von Übernahmen vor. Die Zukäufe hätten Wert vernichtet.

Auch die Mittelverwendung steht in der Kritik: Novartis hatte die Erlöse aus dem Verkauf seines Roche-Aktienpakets für Aktienrückkäufe und Übernahmen eingesetzt. Dadurch stieg die Nettoverschuldung seit Jahresbeginn von 21,9 Milliarden auf 37,4 Milliarden Dollar. Mehta verteidigte das Vorgehen: Dank eines starken operativen Mittelzuflusses (Free Cash-flow), der bis Ende des ⁠Jahrzehnts auf mehr als 20 Milliarden Dollar steigen solle, habe Novartis weiterhin Spielraum für kleinere Zukäufe und Aktienrückkäufe.

(Bericht von Patricia Weiß und Marleen Käsebier, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)