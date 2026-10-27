Nachfrage nach langlebigen US-Industriegütern zieht spürbar an

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠27. Okt (Reuters) - Die Aufträge für langlebige US-Industriegüter haben im September zugelegt. Sie stiegen um ‌1,8 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in ⁠Washington ⁠mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Bestellplus von 1,7 Prozent gerechnet, ‌nach aufwärts revidiert plus ‌0,1 Prozent im August. Zunächst war von minus 0,1 ⁠Prozent die Rede gewesen.

• "Getrieben wurde ‌die Entwicklung von ⁠einem wieder erhöhten Ordereingang beim Flugzeughersteller Boeing", sagte Helaba-Experte Ralf Umlauf mit ‌Blick auf ⁠die September-Zahlen.

• Klammert ⁠man den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich aus, ergab sich im September ein Auftragsplus von 0,5 Prozent.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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