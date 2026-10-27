Norwegen und Finnland sprechen mit Putin und Selenskyj

Helsinki, 27. ⁠Okt (Reuters) - Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre haben Telefonate mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und anschließend mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geführt. Das Gespräch mit Putin habe sich auf bevorstehende Treffen in Abu Dhabi ‌bezogen, teilte das Büro von Stubb am Dienstag mit. "Das Gespräch war offen und substanziell", erklärte Stubb in einer Stellungnahme. Finnland und Norwegen seien Nachbarländer Russlands. ⁠Der Ausgang ⁠dieses Krieges habe direkte Auswirkungen auf ihre eigene und die europäische Sicherheit. "Um den Krieg zu beenden, sind direkte Gespräche erforderlich", fügte er hinzu. Das russische Präsidialamt bestätigte das Telefonat.

Selenskyj hatte am Freitag erklärt, dass sich Unterhändler aus der Ukraine, Russland und den USA auf Gespräche auf technischer Ebene Anfang November geeinigt hätten. ‌Aus seinem Umfeld hieß es am Dienstag, er ‌habe mit Stubb und Støre nach deren Gespräch mit Putin telefoniert. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, sie sei "sehr skeptisch" bezüglich der norwegischen und finnischen Initiative. Der Schritt sei ⁠mit den anderen europäischen Partnern nicht abgestimmt gewesen, sagte sie dem dänischen Rundfunksender DR. ‌Stubb und Støre betonten ihrerseits, sie ⁠hätten als Vertreter ihrer eigenen Länder gesprochen und nicht im Namen Europas. Zudem würden beide nordischen Staaten die Ukraine weiterhin unterstützen.

Westeuropäische Staats- und Regierungschefs haben den Kontakt zu Putin seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen ‌die Ukraine im Februar 2022 weitgehend ⁠gemieden. Moskau wirft den europäischen Regierungen regelmäßig ⁠vor, den Konflikt durch Waffenlieferungen an die Ukraine anzuheizen und direkte Gespräche zu verweigern. Støre und Stubb hatten sich in der vergangenen Woche in Oslo mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Selenskyj getroffen, einen Tag bevor Witkoff Putin in St. Petersburg traf. Der Kreml hatte nach diesen Gesprächen erklärt, Russland sei bereit, die von den USA vermittelten Friedensgespräche mit der Ukraine im November wieder aufzunehmen.

(Bericht von Essi Lehto und Mark Trevelyan, Mitarbeit Stine Jacobsen und ⁠Louise Rasmussen in Kopenhagen, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)