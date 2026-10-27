Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG

27.10.2026 / 14:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG

     Unternehmen:               EDAG Engineering Group AG
     ISIN:                      CH0303692047

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.10.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR (zuvor: 5,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

9M: Umsatzprognose auf bis zu -10% gesenkt; Marge steigt like for like,
Kosteneinsparungen greifen

EDAG hat gestern Abend vorläufige 9M-Zahlen vorgelegt und die Umsatzprognose
für 2026 gesenkt. Die Nachfrage im Automotive-Engineering verläuft im
laufenden Jahr schwächer als von uns erwartet. Gleichzeitig zeigt das Q3
u.E. erstmals klar, dass die Effizienzmaßnahmen und die globalen
Delivery-Strukturen in der Ergebnisrechnung ankommen.

[Tabelle]

Q3: Marge steigt like for like, Top Line bleibt schwach: Nach 9M liegt der
Umsatz bei 498,7 Mio. EUR (-8,9% yoy), das adjusted EBIT bei 4,7 Mio. EUR
(Vj.: -4,5 Mio. EUR). Isoliert ergibt sich für das Q3 ein Umsatz von ~164
Mio. EUR (-9,0% yoy) bei einem adjusted EBIT von ~4,4 Mio. EUR (Vj.: ~3,1
Mio. EUR). Die Marge von 2,7% liegt über dem Vorjahresquartal (1,7%) und ist
das beste Quartal seit Q1 2024, bei ~16 Mio. EUR weniger Umsatz. Das ist
u.E. der Kern der Meldung: Kosteneinsparungen (Ziel ~90 Mio. EUR p.a.), die
Verlagerung nach Indien und der Einsatz von KI im Engineering greifen, die
Marge verbessert sich like for like trotz rückläufiger Top Line.

Umsatzprognose gesenkt, Margenziel bestätigt: Das Management erwartet für
2026 nun einen Umsatzrückgang von bis zu ~10% (zuvor: -5% bis 0%). Im
Automotive-Geschäft ist die Nachfrage schwächer als erwartet (geringere
Projektabrufe, verstärktes Insourcing), auch der Industriesektor agiert
weiterhin zurückhaltend. Ein Aufholen im Q4 ist nicht mehr zu erwarten, die
Guidance impliziert ein Q4 von ~145 bis 150 Mio. EUR (Vj.: ~167 Mio. EUR).
Dass EDAG das Ergebnis klar vor Umsatzwachstum stellt, halten wir für die
richtige Priorisierung. Die Prognose einer adjusted EBIT-Marge von bis zu
~3% bleibt bestehen. Unsere Schätzung für das adjusted EBIT 2026 bleibt mit
8,8 Mio. EUR bzw. 1,4% unverändert, da wir für das Q4 eine Marge auf
Q3-Niveau erwarten. Gegenläufig wächst Defence weiterhin sehr stark (Umsatz
im H1 verdoppelt), dazu kommt der gestiegene Auftragsbestand (372,6 Mio.
EUR, +11% yoy).

Schätzungen angepasst: Wir senken unsere Umsatzprognose 2026 auf 649,4 Mio.
EUR (zuvor: 688,1 Mio. EUR) und gehen für 2027 im Mobility-Geschäft von
einem weiteren Rückgang um ~6% aus, den Industry (+5%) und Defence (+50%)
nur teilweise kompensieren (Umsatz 2027e: 637,9 Mio. EUR, 2028e: 664,7 Mio.
EUR). Die Margenentwicklung tragen wir nach dem Q3 mit und erwarten eine
EBIT-Marge von 3,3% in 2027 und 4,9% in 2028 (zuvor: 3,7% bzw. 4,7%). Das
Mittelfristziel von 6 bis 8% sehen wir ab 2030 als erreichbar an. EPS 2027e:
0,22 EUR, 2028e: 0,48 EUR.

Fazit: Die Meldung bestätigt unser Bild von EDAG als Transformationscase:
Die Top Line bleibt im laufenden Jahr hinter den Erwartungen zurück, die
Hebelwirkung der angepassten Kostenbasis zeigt sich im Q3 dafür umso
deutlicher. Mit der Kapitalmaßnahme über 75 Mio. EUR und dem Wachstum in
Defence ist das Unternehmen für die nächste Phase gut aufgestellt. Wir
senken das Kursziel auf 5,00 EUR (zuvor: 5,50 EUR) und bestätigen die
Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0743a11129ee02a89ec54cc8585039be

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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